डायबिटीज की चपेट में आने से बचना है? तो आज ही इन 4 फूड्स से बना लें दूरी, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर

Foods to Avoid in Diabetes: डायबिटीज यानी शुगर आज के समय की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी गलत खान-पान की गलत आदते और खराब लाइफस्टाइल. अक्सर हम मीठे और जंक फूड से तो दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिन्हें हम हेल्दी समझकर हर दिन खाते हैं, जबकि वे चुपचाप ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आपको डायबिटीज नहीं है और फिर भी ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो यही चीजें जिम्मादर होती हैं. इसलिए जब बल्ड शुगर लेवल बढ़ने लगे या प्री-डायबिटिक हो जाएं तो इनसे 4 चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. आइए आज के आर्टिकल में जानते हैं कौन सी हैं वो 4 चीजें

फलों का जूस

क्या आपको भी लगता है कि फलों का जूस सेहत के लिए सिर्फ अच्छा ही होता है? अगर हां, तो आपको गलत लगता है. बहुत लोग फलों के जूस को सेहत के लिए अच्छा मानकर डाइट का हिस्सा बना लेते हैं. लेकिन सच यह है कि जूस उतना हेल्दी नहीं है जितना हम मानते हैं. जब फल का रस निकाला जाता है तो उसका फाइबर निकल जाता है और सिर्फ मीठा जूस बचा रहता है. यही चुपके से ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है. फिर चाहे उसमें चीनी डाली हो या नहीं. डायबिटीज के मरीजों के लिए जूस से दूर रहना बेहतर है, और अगर फल खाना ही है तो उसे थोड़े मात्रा में फल ही खाएं, जूस पीना हर किसी के लिए सही नहीं होता.

शक्कर वाली चाय और मीठे बिस्किट

शक्कर वाली चाय और मीठे बिस्किट का कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद होता है. लेकिन हर किसी के सेहत के लिए यह बिलकुल भी नहीं है. यह जितना स्वादिष्ट लगता है, उतना ही सेहत के लिए हानिकारक भी है. दिन में सिर्फ 2 चम्मच चीनी वाली चाय और 2 मीठे बिस्किट 2-3 बार खाने से ब्लड शुगर कई बार पूरे खाने से भी ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता है. इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या डाइबिटीज जैसी बीमारी का खतरा है तो बेहतर होगा कि चाय बिना चीनी पिएं और साथ मीठे बिस्किट की जगह कुछ दूसरी चीजें खाएं.

ब्राउन ब्रेड

अगर आपको आप प्री-डायबिटिक है या आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आपको अपनी डाइट को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए. जरा सी लापरवाही भी आपको डायबिटीज का पेशेंट बना सकती है. जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा हो उन्हें ब्राउन ब्रेड खाने से बचना चाहिए. यहां तक कि मल्टीग्रेन ब्रेड भी उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है. क्योंकि ज्यादातर पैक्ड ब्राउन ब्रेड्स रिफाइंड मैदा और रंग मिलाकर तैयार किए जाते हैं. ये ब्लड शुगर को उतनी ही तेजी से बढ़ाती हैं जितनी कि व्हाइट ब्रेड,खासकर जब सुबह खाली पेट खाई जाए. इसकी जगह पर आप रोटी या दलिया जैसे साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं.

फ्राइड और पैक्ड स्नैक्स



मुरमुरा,खाखरा,सेव,मिक्सचर जैसे स्नैक्स खाने में जितना प्यारे लगते हैं उतना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. इनमें अक्सर रिफाइंड कार्ब्स और सूजन बढ़ाने वाले तेल भरे होते हैं. इनका सेवन ब्लड शुगर बढ़ने वाले लोगों को करने से बचना चाहिए. खासतौर पर शाम के समय सेवन ब्लड शुगर को अस्थिर करता है,इंसुलिन स्पाइक्स लाता है,और नींद खराब या लेट-नाइट क्रेविंग्स बढ़ाने का काम करता है. स्नैकिंग के लिए बेहतर विकल्प कि आप उबला हुआ चना या फिर अंकुरित मूंग को घर पर ही बनाकर खा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.