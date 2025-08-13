डायबिटीज की चपेट में आने से बचना है? तो आज ही इन 4 फूड्स से बना लें दूरी, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर
Advertisement
trendingNow12878936
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डायबिटीज की चपेट में आने से बचना है? तो आज ही इन 4 फूड्स से बना लें दूरी, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर

अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो सिर्फ मीठा कम करना ही काफी नहीं है. कई बार हम कुछ ऐसे फूड्स को हेल्दी जानकर खाते हैं जो बिना डायबिटीज के भी ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं. इन फूड्स से दूरी बनाना आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है साथ ही डायबिटीज का खतरा भी कम करता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायबिटीज की चपेट में आने से बचना है? तो आज ही इन 4 फूड्स से बना लें दूरी, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर

Foods to Avoid in Diabetes: डायबिटीज यानी शुगर आज के समय की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी गलत खान-पान की गलत आदते और खराब लाइफस्टाइल. अक्सर हम मीठे और जंक फूड से तो दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिन्हें हम हेल्दी समझकर हर दिन खाते हैं, जबकि वे चुपचाप ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आपको डायबिटीज नहीं है और फिर भी ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो यही चीजें जिम्मादर होती हैं. इसलिए जब बल्ड शुगर लेवल बढ़ने लगे या  प्री-डायबिटिक हो जाएं तो इनसे 4 चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. आइए आज के आर्टिकल में जानते हैं कौन सी हैं वो 4 चीजें 

फलों का जूस 
क्या आपको भी लगता है कि फलों का जूस सेहत के लिए सिर्फ अच्छा ही होता है? अगर हां, तो आपको गलत लगता है. बहुत लोग फलों के जूस को सेहत के लिए अच्छा मानकर डाइट का हिस्सा बना लेते हैं. लेकिन सच यह है कि जूस उतना हेल्दी नहीं है जितना हम मानते हैं. जब फल का रस निकाला जाता है तो उसका फाइबर निकल जाता है और सिर्फ मीठा जूस बचा रहता है. यही चुपके से ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है. फिर चाहे उसमें चीनी डाली हो या नहीं. डायबिटीज के मरीजों के लिए जूस से दूर रहना बेहतर है, और अगर फल खाना ही है तो उसे थोड़े मात्रा में फल ही खाएं, जूस पीना हर किसी के लिए सही नहीं होता.

शक्कर वाली चाय और मीठे बिस्किट

शक्कर वाली चाय और मीठे बिस्किट का कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद होता है. लेकिन हर किसी के सेहत के लिए यह बिलकुल भी नहीं है. यह जितना स्वादिष्ट लगता है, उतना ही सेहत के लिए हानिकारक भी है. दिन में सिर्फ 2 चम्मच चीनी वाली चाय और 2 मीठे बिस्किट 2-3 बार खाने से ब्लड शुगर कई बार पूरे खाने से भी ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता है. इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या डाइबिटीज जैसी बीमारी का खतरा है तो बेहतर होगा कि चाय बिना चीनी पिएं और साथ मीठे बिस्किट की जगह कुछ दूसरी चीजें खाएं.

ब्राउन ब्रेड 
अगर आपको आप प्री-डायबिटिक है या आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आपको अपनी डाइट को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए. जरा सी लापरवाही भी आपको डायबिटीज का पेशेंट बना सकती है. जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा हो उन्हें ब्राउन ब्रेड खाने से बचना चाहिए. यहां तक कि मल्टीग्रेन ब्रेड भी उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है. क्योंकि ज्यादातर पैक्ड ब्राउन ब्रेड्स रिफाइंड मैदा और रंग मिलाकर तैयार किए जाते हैं. ये ब्लड शुगर को उतनी ही तेजी से बढ़ाती हैं जितनी कि व्हाइट ब्रेड,खासकर जब सुबह खाली पेट खाई जाए. इसकी जगह पर आप रोटी या दलिया जैसे साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं.

फ्राइड और पैक्ड स्नैक्स  
 
मुरमुरा,खाखरा,सेव,मिक्सचर जैसे स्नैक्स खाने में जितना प्यारे लगते हैं उतना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. इनमें अक्सर रिफाइंड कार्ब्स और सूजन बढ़ाने वाले तेल भरे होते हैं. इनका सेवन ब्लड शुगर बढ़ने वाले लोगों को करने से बचना चाहिए. खासतौर पर शाम के समय सेवन ब्लड शुगर को अस्थिर करता है,इंसुलिन स्पाइक्स लाता है,और नींद खराब या लेट-नाइट क्रेविंग्स बढ़ाने का काम करता है. स्नैकिंग के लिए बेहतर विकल्प कि आप उबला हुआ चना या फिर अंकुरित मूंग को घर पर ही बनाकर खा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

TAGS

#diabetesPrediabetes

Trending news

इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
;