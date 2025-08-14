रात में सोते समय अचानक लगे ऐसा तो तुरंत चेकअप कराएं! हो सकता है हार्ट अटैक का वॉर्निंग साइन
रात में सोते समय अचानक लगे ऐसा तो तुरंत चेकअप कराएं! हो सकता है हार्ट अटैक का वॉर्निंग साइन

खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण दिल की बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. कई बार दिल की बीमारियों के शुरुआती लक्षण हमरे शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन हम इन्हें नार्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं. ऐसे लक्षणों को समय रहते पहचानना बहुत जरूरी होता है जिससे दिल की गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है.

 

रात में सोते समय अचानक लगे ऐसा तो तुरंत चेकअप कराएं! हो सकता है हार्ट अटैक का वॉर्निंग साइन

Heart Attack Symptoms: भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता वर्क लोड, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.काम के बढ़ते दबाव, नींद की कमी और सही खानपान न होना शरीर को अंदर ही अंदर से कमजोर बना रहा है. इन सबका सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट पर होता है. यही कारण है कि अब दिल से जुड़ी बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कम उम्र के लोग भी इनके शिकार बनने लगे हैं. हार्ट फेलियर भी दिल से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है. यह एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जिसमें दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर पाता है और कभी कभी इन कारण से लोगों की जान भी चली जाती है.
लेकिन राहत की बात यह है कि इस बीमारी से पहले कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनपर अगर ध्यान दिया जाए तो इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है. हर व्यक्ति में हार्ट फेलियर के एक समान नहीं हो सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ज्यादातर हार्ट पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, जिन्हें अनदेखा करना मतलब आफत मोल लेना है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं हार्ट फेलियर के कुछ लक्षणों जो रात में सोते समय दिखाई देते हैं, जिन्हें भूल से भी अनदेखा नहीं करना चाहिए.

पैरॉक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया
हार्ट की बीमारी से परेशान लोगों को रात के समय सांस फूलने की समस्या हो सकती है. इसे पैरॉक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया के रूप में जाना जाता है. यह आमतौर सोने के बाद ही होती है और इसके साथ ही एग्जायटी और बैठने या खड़े होने की तीव्र इच्छा भी हो सकती है. अगर दवा लेने के बाद भी यह समस्या बनी रहे तो यह हार्ट फेलियर का भी लक्षण हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ होतो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः रात को सोते समय मुंह से लार गिरती है? ये 5 खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं कारण

नींद न आना

हार्ट की बीमारी से परेशान लोगों को नींद की समस्या हो सकती है. हार्ट फेलियर के सबसे आम लक्षणों में नींद की समस्या भी शामिल है. हार्ट फेलियर के गंभीर मामलों में, व्यक्ति को अचानक डूबने, गिरने, या फिर सीने में दर्द जैसा महसूस होता है जिससे अचानक नींद खुल जाती है. अगर कभी कभी यह समस्या हो तो हो सकता है कि नार्मल हो लेकिन अगर बार बार इस प्रकार की समस्या होतो तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए.

सांस लेने में समस्या

हार्ट के मरीजों को सांस लेने में समस्या होती है. कई बार सोते समय अचानक सांस लेने में समस्या होती है और पेशेंट बाहर भागने लगता है. तो वहीं कभी कभी इस समस्या में लेटते समय अचानक ही सांस लेने में समस्या होने लगती है. ऐसे में आराम से सांस लेने के लिए बाहर निकल जाना चाहिए या फिर सीधे और शांत बैठना चाहिए ताकि सांस लेने में दिकक्त न हो. इस स्थिति को ऑर्थोपनिया कहते हैं. अगर ऐसा बार-बार होतो तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

खांसी
अगर फेफड़ों में फ्लूइड जमा होने लगे तो रात में खांसी और सांस लेते समय बेचैनी या घबराहट जैसी समस्या का अनुभव हो सकता है. कुछ मामलों में खांसी के दौरान झागदार, गुलाबी रंग का बलगम भी आ सकता है. अगर किसी के साथ ऐसी समस्या हो तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, यह गंभीर हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है.

तेज दिल की धड़कन  
कई बार हार्ट फेलियर की वजह से दिल की धड़कन या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत तेज हो जाती है, खासकर सोते समय. धड़कन तेज होने पर नींद टूट सकती है और बेचैनी महसूस हो सकती है. अगर ऐसा कुछ होतो सावधान हो जाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

