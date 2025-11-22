Advertisement
trendingNow13014533
Hindi Newsलाइफस्टाइल

आंखों में दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

Kidney Disease: किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जो कि खून को फिल्टर करने का काम करते हैं. किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकलाने का काम करता है. अगर किडनी सही से काम नहीं करती है तो हाथ-पैरे में नहीं आंखों में भी कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंखों में दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग है. किडनी शरीर में फिल्टर का काम करता है. किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है. वहीं जब किडनी सही से काम नहीं करती हैं तो शरीर नहीं आंखों पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चलिए जानते हैं किडनी खराब होने पर कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं. 

आंखों के आसपास सूजन 
आंखों के आसपास सूजन होना किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है. आंखों के नीचे या पलकों पर सूजन होना किडनी की समस्या का संकेत होता है. किडनी में खराबी होने पर खून में प्रोटीन की कमी होती है और तरल पदार्थ शरीर के टिश्यूज जमा हो जाते है जिस वजह से आंखों के आसपास की स्किन पर सूजन आती है. 

आंखों के पास खुजली 
लगातार आंखों में खुजली और लालपन किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है. किडनी में खराबी होने पर खून में टॉक्सिन्स और यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है. शरीर में जमा होकर यूरिमिक प्रुरिटस कंडीशन पैदा हो सकता है, जिस वजह से आंखों और स्किन लगातार खुजली करने लगती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

धुंधला दिखना 
अगर अचानक आंखों से धुंधला दिखने लग जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है. किडनी डैमेज होने पर ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों की नसों पर नुकसान होता है जिस वजह से रेटिनोपैथी की समस्या हो सकती है. जिस वजह से धुंधला दिख सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

किस विटामिन की कमी से मुंह से आती है बदबू? जानें इसे दूर करने के उपाय!

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
Dubai Tejas Crash
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
kerala news in hindi
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
Maoist
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
nirav modi
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन