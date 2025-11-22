आंखों में दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग है. किडनी शरीर में फिल्टर का काम करता है. किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है. वहीं जब किडनी सही से काम नहीं करती हैं तो शरीर नहीं आंखों पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चलिए जानते हैं किडनी खराब होने पर कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं.

आंखों के आसपास सूजन

आंखों के आसपास सूजन होना किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है. आंखों के नीचे या पलकों पर सूजन होना किडनी की समस्या का संकेत होता है. किडनी में खराबी होने पर खून में प्रोटीन की कमी होती है और तरल पदार्थ शरीर के टिश्यूज जमा हो जाते है जिस वजह से आंखों के आसपास की स्किन पर सूजन आती है.

आंखों के पास खुजली

लगातार आंखों में खुजली और लालपन किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है. किडनी में खराबी होने पर खून में टॉक्सिन्स और यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है. शरीर में जमा होकर यूरिमिक प्रुरिटस कंडीशन पैदा हो सकता है, जिस वजह से आंखों और स्किन लगातार खुजली करने लगती है.

धुंधला दिखना

अगर अचानक आंखों से धुंधला दिखने लग जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है. किडनी डैमेज होने पर ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों की नसों पर नुकसान होता है जिस वजह से रेटिनोपैथी की समस्या हो सकती है. जिस वजह से धुंधला दिख सकता है.

