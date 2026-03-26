क्या ब्रांड न्यू कपड़ों को पहनने से पहले धोना चाहिए, जानें पूरी सच्चाई?

नए कपड़ों को पहली बार पहनना बेहद खास होता है. अक्सर लोग स्पेशल डे के लिए ड्रेस या कपड़े लेते हैं, बिना देर किए उन आउटफिट्स को कैरी करते हैं. लेकिन कई बार हम कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. नए कपड़े देखने में तो साफ दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, दरअसल फैक्ट्री से लेकर दुकान तक, इस दौरान कपड़े कई हाथों और प्रकिया से गुजरते हैं, जिस वजह से कपड़ों में गंदगी और केमिकल रह जाते हैं.

धोकर क्यों पहनने चाहिए कपड़े?

कपड़ों को बनाने के दौरान उन पर कलर, फिनिशिंग केमिकल्स और कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं. ताकि कपड़े ट्रांसपोर्ट और डिस्प्ले के दौरान अच्छे बने रहें. ये केमिकल कपड़े पर मौजूद रहते हैं. ऐसे में पहली बार पहनने से पहले कपड़ों को धोना चाहिए. इसके अलावा कपड़ों में धुल, बैक्टीरिया और कई तरह की अशुद्धियां जमा हो सकती है. दुकान में कई लोग कपड़ों को ट्राई करते हैं, जिससे कपड़ों पर बैक्टीरिया और फंगस रह जाते हैं.

केमिकल का शरीर पर होता है ये असर

इन केमिकल की वजह से स्किन पर खुजली, जलन और एलर्जी हो सकती है. जिन लोगों की स्किन सेंसटिव होती है उन्हें नए कपड़े हमेशा धोकर पहनने चाहिए. क्योंकि नए कपड़े पहनने से बगल, कमर, गर्दन जैसे हिस्से में रगड़, खुजली, जलन और एलर्जी की समस्या हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन कपड़ों को नहीं धोना चाहिए

कुछ नए कपड़ों को नहीं धोना चाहिए. जैकेट या इस तरह के आउटफिट जो सीधे स्किन के संपर्क में ना हो, उन्हें बिना वॉश करें पहना जा सकता है. इसके अलावा उन कपड़ों को भी नहीं धोना चाहिए, जो केवल ड्राई क्लीन के लिए होते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों को धोने से नुकसान हो सकता है.

इन कपड़ों को जरूर धोएं

नए कपड़े को बिना धोए पहनने से हर बार समस्या नहीं होती है, लेकिन एक रिस्क बना रहा है. स्किन में जलन, खुजली और एलर्जी की समस्या हो सकती है. जैसे डेनिम जींस, क्योंकि पहली बार पहनने पर इसका रंग स्किन पर लग सकता है. डेनिम को पहनने से पहले एक बार धोना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.