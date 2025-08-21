सुबह उठते ही फ्रिज के पानी से करें फेस वॉश, दिनभर चेहरे पर रहेगी फ्रेशनेस!
Advertisement
trendingNow12891408
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सुबह उठते ही फ्रिज के पानी से करें फेस वॉश, दिनभर चेहरे पर रहेगी फ्रेशनेस!

Benefits of washing face from fridge water: आप सिंपल पानी से अपने चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे फ्रिज का पानी आपकी रंगत को निखार सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह उठते ही फ्रिज के पानी से करें फेस वॉश, दिनभर चेहरे पर रहेगी फ्रेशनेस!

दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में त्वचा की देखभाल के लिए पानी का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है. अगर आपका पानी सही नहीं है तो आप कितने भी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा लें चेहरे पर असर नहीं देखने को मिलेगा. आप नॉर्मल पानी  से अपने चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं. फ्रिज का पानी आपकी स्किन को चमकदार बना सकता है. आइए जानते हैं कैसे फ्रिज के पानी से स्किन पर ग्लो आएगा. 

स्किन रहेगी फ्रेश 
सुबह उठते ही अगर आप फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा साफ करते हैं तो यह आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है. दरअसल फ्रिज के पानी से फेसवॉश करना स्किन के लिए काफी हेल्दी माना जाता है. गर्मियों और बरसात के मौसम में धूल-मिट्टी की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. ऐसे में ठंडे पानी से चेहरा धोने पर स्किन फ्रेश नजर आती है. 

चेहरे की सूजन हो सकती है कम 
फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा साफ करने से सूजन में कमी आ सकती है. कई बार सुबह उठते ही चेहरा पफी लगता है. ऐसे में सुबह के समय फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे पर आई पफीनेस यानी सूजन कम हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

टाइट स्किन 
एक उम्र के साथ स्किन ढीली पड़ने लगती है. इसके अलावा प्रदूषण और धूप में ज्यादा समय बिताने से भी स्किन ढीली हो जाती है. रोजाना सुबह फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा धोने से स्किन टाइट रह सकती है. 

पिंपल की समस्या 
बरसात के मौसम में धूल-मिट्टी और ऑयल की वजह से स्किन पर पिंपल हो जाते हैं. रोजाना सुबह ठंडे पानी से चेहरा साफ करने से स्किन हेल्दी और फ्रेश रहती है. अगर आप रोजाना फ्रिज के पानी से चेहरा धोते हैं तो पिंपल की समस्या से राहत मिल सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें:  झुर्रियां और डलनेस से बचना है तो 30 के बाद जरूर करें ये काम, आज से ही फॉलो करें ये स्किन केयर टिप्स 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleskin care

Trending news

देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
;