सुबह उठते ही फ्रिज के पानी से करें फेस वॉश, दिनभर चेहरे पर रहेगी फ्रेशनेस!

दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में त्वचा की देखभाल के लिए पानी का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है. अगर आपका पानी सही नहीं है तो आप कितने भी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा लें चेहरे पर असर नहीं देखने को मिलेगा. आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं. फ्रिज का पानी आपकी स्किन को चमकदार बना सकता है. आइए जानते हैं कैसे फ्रिज के पानी से स्किन पर ग्लो आएगा.

स्किन रहेगी फ्रेश

सुबह उठते ही अगर आप फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा साफ करते हैं तो यह आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है. दरअसल फ्रिज के पानी से फेसवॉश करना स्किन के लिए काफी हेल्दी माना जाता है. गर्मियों और बरसात के मौसम में धूल-मिट्टी की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. ऐसे में ठंडे पानी से चेहरा धोने पर स्किन फ्रेश नजर आती है.

चेहरे की सूजन हो सकती है कम

फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा साफ करने से सूजन में कमी आ सकती है. कई बार सुबह उठते ही चेहरा पफी लगता है. ऐसे में सुबह के समय फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे पर आई पफीनेस यानी सूजन कम हो सकती है.

टाइट स्किन

एक उम्र के साथ स्किन ढीली पड़ने लगती है. इसके अलावा प्रदूषण और धूप में ज्यादा समय बिताने से भी स्किन ढीली हो जाती है. रोजाना सुबह फ्रिज के ठंडे पानी से चेहरा धोने से स्किन टाइट रह सकती है.

पिंपल की समस्या

बरसात के मौसम में धूल-मिट्टी और ऑयल की वजह से स्किन पर पिंपल हो जाते हैं. रोजाना सुबह ठंडे पानी से चेहरा साफ करने से स्किन हेल्दी और फ्रेश रहती है. अगर आप रोजाना फ्रिज के पानी से चेहरा धोते हैं तो पिंपल की समस्या से राहत मिल सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

