Advertisement
trendingNow13038508
Hindi Newsलाइफस्टाइलअमरूद अनार छोड़िए! सर्दियों में इम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए खाएं ये खास फल, मिल सकते हैं और भी कई जबरदस्त फायदे!

अमरूद अनार छोड़िए! सर्दियों में इम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए खाएं ये खास फल, मिल सकते हैं और भी कई जबरदस्त फायदे!

Water Chestnuts Benefits: सर्दियों थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जा रही है और लोगों की  इम्युनिटी पावर भी इस मौसम में थोड़ा कम हो जाती है. आज आपको सिंघाड़े के फायदे बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमरूद अनार छोड़िए! सर्दियों में इम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए खाएं ये खास फल, मिल सकते हैं और भी कई जबरदस्त फायदे!

Water Chestnuts Benefits:  सर्दियों के बढ़ने के साथ-साथ हमारा शरीर भी बेजान लगने लगता है कई तरह-तरह की बीमारियां शरीर को घेरने लग जाती है. अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी इम्युनिटी पावर ठंड के मौसम में काफी ज्यादा कम हो जाती है अगर आप अपने शरीर को फिट और बीमारियों से कोसों दूर रखना चाहते हैं, तो आप सिंघाड़े को खा सकते हैं. ये फल खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इस फल को अधिकतर बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है.  आपको बता दें इस फल में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन B6, कॉपेर, मैंगनीज जैसे मिनरल्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते है. ये एक तरह से सेहत के लिए वरदान साबित होता है. इस फल को ठंड के मौसम में रोजाना खाने से आपको कई तरह-तरह के फायदे देखने को मिल जाते हैं, आइए आज आपको बताते हैं र्दियों में इम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस तरह से सिंघाड़े को खा सकते हैं और ये आपकी सेहत को कौन-कौन से फायदे दे सकता है.
 

सर्दियों में सिंघाड़े खाने के फायदे
 

1. इम्युनिटी पावर

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप रोजाना ठंड के मौसम में सिंघाड़े को खाते हैं, तो आपकी इम्युनिटी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ये आपके शरीर को कई ज्यादा पावरफुल रखता है. आप उबला या भुना हुआ सिंघाड़ा भी खा सकते हैं.
 

2. वजन कंट्रोल 

अधिकतर लोग अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं आपको बता दें ठंड के मौसम में ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. सिंघाड़ा फाइबर से भरपूर होता है और कैलोरी भी कम  होती है, इसको खाने से आपका वजन कंट्रोल में रहेगा.
 

3. पाचन 

कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनका ठंड के मौसम में पाचन काफी ज्यादा खराब होता है, जिससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप पाचन से जुड़ी समस्या को भी दूर रखना चाहते हैं, तो आप सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं आपके पाचन को बनाएं रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.
 

4. लो ब्लड प्रेशर

लो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए भी सिंघाड़ा काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. क्तचाप को नियंत्रित करके आपको आराम देता है आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए. इस फल को बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. ये फल ठंड के मौसम में लोगों को खूब खाना पसंद होता है. आपको भी इसको रोजाना खाना चाहिए. 

 

इसे भी पढ़ें: 1 गिलास इस खास हरी चीज का पानी पीने से शरीर में दिख सकते हैं कमाल के फायदे

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

water chestnuts benefitssinghade

Trending news

देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...