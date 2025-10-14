Advertisement
Sweets Purity Test: दिवाली पर न लाएं नकली मिठाइयां, खरीदने से पहले इन 3 तरीकों से करें प्योरिटी चेक

Diwali Sweets Purity Test: अक्सर दिवाली में नकली मिठाइयों का कारोबार एक्टिव हो जाता है. ऐसे में अगर आप इन मिठाइयों को खाने से परहेज करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इसकी पहचान करने के तरीके बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:44 PM IST
Sweets Purity Test: दिवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना पूरा नहीं होता है. ऐसे में बाजारों में तरह-तरह की मिठाइयां और डिजर्ट्स दिखने लगते हैं, लेकिन इस बीच मिलावटी मिठाइयों का भी कारोबार एक्टिव हो जाता है. नकली मिठाइयों और घटिया सामग्री से बनी चीजें सेहत के लिए अक्सर नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में अगर आप अपने परिवार की सेहत से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप मिलावटी मिठाइयों की पहचान कैसे कर सकते हैं?

 

चांदी के वर्क की पहचान करें
कई मिठाइयों में चांदी का वर्क (सिल्वर फॉयल) लगाया जाता है. आपको बता दें, असली सिल्वर फॉयल खाने योग्य होता है. लेकिन कई मिठाइयों में नकली एल्युमिनियम वर्क भी लगाया जाता है, जिसका सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में असली सिल्वर फॉयल की पहचान करने के लिए वर्क को अंगूठे और उंगली के बीच मसलें. असली सिल्वर फॉयल जल्दी गायब हो जाएगा और चिपकेगा नहीं. वहीं नकली वर्क मोटा और कुरकुरा लगेगा और उंगली पर निशान छोड़ सकता है.

खोया और मावे की जांच करें
मिठाइयों को बनाने के लिए खोया और मावे का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में दिवाली में बरफी, गुलाब जामुन, कलाकंद जैसी मिठाइयों को बनाने के लिए नकली खोया या मावा का इस्तेमाल भी किया जाता है. ऐसे में सबसे पहले इसे चेक करें. इसे चेक करने के लिए मिठाई के एक छोटे टुकड़े को हाथ में लेकर उसे मसलें. असली मावा चिकना और थोड़ा और थोड़ा सा तेल छोड़ता है. वहीं नकली मावा कड़ा और रबड़ जैसा लगता है, साथ ही उसमें से गंध भी आ सकती है. 

 

रंग से पहचाने
कुछ मिठाइयों को टेस्टी बनाने और अट्रैक्टिव बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन खाने में उतनी ही हानिकारक. ऐसे में मिठाई का रंग अगर तेज या चमकीला है, तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं. एक टिशू पेपर पर मिठाई रगड़ें, अगर उसमें रंग उतर रहा है, तो समझ जाएं, कि मिठाई मिलावट वाला है.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

