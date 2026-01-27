Advertisement
trendingNow13088626
Hindi Newsलाइफस्टाइलघर के अंदर जूता पहनना हो सकता है खतरनाक, हो सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या, स्टडी में हुआ खुलासा

घर के अंदर जूता पहनना हो सकता है खतरनाक, हो सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या, स्टडी में हुआ खुलासा

घर के अंदर क्या आप भी जूते पहनकर घूमते हैं आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. रोजाना घर में जूते पहनकर घूमने से सेहत से जुड़ी कई समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के अंदर जूता पहनना हो सकता है खतरनाक, हो सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या, स्टडी में हुआ खुलासा

आज के समय में अधिकतर लोग घर के अंदर जूता या फिर चप्पल पहनकर चले जाते हैं. जूता या चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमते हैं. आपको भले ही ये पढ़ने में बेहद नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. जूते घर में लेकर जाने से आप अनजाहे मेहमान घर के अंदर ले जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. 

स्टडी में हुआ दावा 
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की लेटेस्ट स्टडी में दावा किया गया है कि घर में जूते पहनने वाले 100 में से 96 लोगों के जूतों में खतरनाक बैक्टीरिया चिपके होते हैं. ये गंदगी आपके फर्श, आपके कालीन और फिर सीधे आपकी सेहत तक पहुंचती है. ये सिर्फ धूल-मिट्टी नहीं है. इन जूतों के जरिए E. coli जैसे बैक्टीरिया आपके घर में घुस रहे हैं. वही बैक्टीरिया जो गंभीर पेट दर्द और UTI यानी यूरिन इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह हैं. ये बैक्टीरिया फर्श पर पाए जाने वाले कीटाणुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं!

जानलेवा कीटनाशक
रिसर्च में यहां तक पाया गया है कि इन जूतों में सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, बल्कि जानलेवा कीटनाशक और हार्मोन बिगाड़ने वाले केमिकल्स भी होते हैं. छोटे बच्चे जो फर्श पर रेंगते हैं या हाथ मुंह में डालते हैं, उनके लिए ये जूते एक 'साइलेंट किलर' की तरह हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपनी इस आदत को बदल लें नहीं तो सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें बचाव 
इस समस्या से बचाव के लिए आप घर में एक नियम बना लें. घर की दहलीज के अंदर जूते लेकर ना जाए. घर के अंदर साफ स्लीपर्स रखें. इसके अलावा मेहमान आते हैं तो उन्हें पायर से जूते और चप्पल बाहर उतारने को बोले. घर के फर्श की रोजाना सफाई करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

VIDEO: सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
VIDEO: सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
DNA
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
Shimla
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
Maharashtra news
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
Assam news
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक