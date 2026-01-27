घर के अंदर जूता पहनना हो सकता है खतरनाक, हो सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या, स्टडी में हुआ खुलासा

आज के समय में अधिकतर लोग घर के अंदर जूता या फिर चप्पल पहनकर चले जाते हैं. जूता या चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमते हैं. आपको भले ही ये पढ़ने में बेहद नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. जूते घर में लेकर जाने से आप अनजाहे मेहमान घर के अंदर ले जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

स्टडी में हुआ दावा

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की लेटेस्ट स्टडी में दावा किया गया है कि घर में जूते पहनने वाले 100 में से 96 लोगों के जूतों में खतरनाक बैक्टीरिया चिपके होते हैं. ये गंदगी आपके फर्श, आपके कालीन और फिर सीधे आपकी सेहत तक पहुंचती है. ये सिर्फ धूल-मिट्टी नहीं है. इन जूतों के जरिए E. coli जैसे बैक्टीरिया आपके घर में घुस रहे हैं. वही बैक्टीरिया जो गंभीर पेट दर्द और UTI यानी यूरिन इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह हैं. ये बैक्टीरिया फर्श पर पाए जाने वाले कीटाणुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं!

जानलेवा कीटनाशक

रिसर्च में यहां तक पाया गया है कि इन जूतों में सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, बल्कि जानलेवा कीटनाशक और हार्मोन बिगाड़ने वाले केमिकल्स भी होते हैं. छोटे बच्चे जो फर्श पर रेंगते हैं या हाथ मुंह में डालते हैं, उनके लिए ये जूते एक 'साइलेंट किलर' की तरह हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपनी इस आदत को बदल लें नहीं तो सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें बचाव

इस समस्या से बचाव के लिए आप घर में एक नियम बना लें. घर की दहलीज के अंदर जूते लेकर ना जाए. घर के अंदर साफ स्लीपर्स रखें. इसके अलावा मेहमान आते हैं तो उन्हें पायर से जूते और चप्पल बाहर उतारने को बोले. घर के फर्श की रोजाना सफाई करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.