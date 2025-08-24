बरसात में लेदर नहीं, इन 5 मैटेरियल्स से बने जूते पहनें, पानी में नहीं होंगे खराब
Advertisement
trendingNow12894705
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात में लेदर नहीं, इन 5 मैटेरियल्स से बने जूते पहनें, पानी में नहीं होंगे खराब

बरसात के मौसम में अगर चमड़े के जूते पहनेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये खराब होंगे ही, इसलिए वही मैटेरियल के शूज चुनें जो पानी में टिक सकें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में लेदर नहीं, इन 5 मैटेरियल्स से बने जूते पहनें, पानी में नहीं होंगे खराब

Shoe During Monsoon: बरसात का मौसम भले ही आपको कितना भी पसंद क्यों न हो, लेकिन साथ ही कपड़ों और जूतों के लिए परेशानी भी खड़ी कर देता है. खासकर लेदर के जूते इस मौसम में सबसे जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि पानी और नमी से उनमें दाग, फंगस और बदबू आ जाती है. अगर आप भी मॉनसून में बार-बार जूते खराब होने से परेशान रहते हैं, तो लेदर की जगह ऐसे मैटेरियल चुनें जो पानी में टिकाऊ हों और लंबे वक्त तक चलें. आइए जानते हैं बरसात में पहनने के लिए 5 बेहतरीन शू मैटेरियल्स कौन-कौन से हैं.

1. रबर (Rubber)

रबर के जूते मॉनसून के लिए सबसे सेफ ऑप्शन हैं. ये पूरी तरह वॉटरप्रूफ होते हैं, आसानी से धुल जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं. बाजार में रबर सैंडल, गमबूट्स और स्लिपर कई स्टाइलिश डिजाइन में मिलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. पीवीसी (Polyvinyl Chloride)
PVC से बने जूते हल्के और लचीले होते हैं. इन पर पानी का असर नहीं होता. लंबे समय तक पहनने में कंफर्टेबल रहते हैं. मॉडर्न डिजाइन और ट्रांसपेरेंट लुक इन्हें यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर बनाते हैं.

3. ईवीए (Ethylene Vinyl Acetate)
EVA मैटेरियल से बने जूते बेहद हल्के और कुशन वाले होते हैं. ये वॉटर-रेसिस्टेंट होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते. चलने में स्लिप-रेसिस्टेंट होते हैं, जिससे बारिश में फिसलने का खतरा कम हो जाता है. स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल वियर के लिए ये शानदार ऑप्शन है.

4. नायलॉन (Nylon)
नायलॉन के जूते बरसात में स्टाइलिश और टिकाऊ ऑप्शन हैं. ये जल्दी सूख जाते हैं और पानी ज्यादा सोखते नहीं. स्पोर्ट्स और कैजुअल दोनों तरह के लुक में मिलते हैं. लंबे समय तक पहनने पर भी पैरों में बदबू या भारीपन महसूस नहीं होता.

5. सिंथेटिक फैब्रिक (Synthetic Fabric)
लेदर की जगह सिंथेटिक फैब्रिक वाले जूते बरसात में बेहतर साबित होते हैं. ये पानी और नमी के असर को काफी हद तक झेल लेते हैं. टिकाऊ और सस्ते होने के साथ-साथ कई डिजाइन और रंगों में मिलते हैं. ऑफिस या डेली वियर के लिए परफेक्ट चॉइस है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

ShoeRainMonsoon

Trending news

संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
;