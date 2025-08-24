बरसात में लेदर नहीं, इन 5 मैटेरियल्स से बने जूते पहनें, पानी में नहीं होंगे खराब

बरसात के मौसम में अगर चमड़े के जूते पहनेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये खराब होंगे ही, इसलिए वही मैटेरियल के शूज चुनें जो पानी में टिक सकें.
Shoe During Monsoon: बरसात का मौसम भले ही आपको कितना भी पसंद क्यों न हो, लेकिन साथ ही कपड़ों और जूतों के लिए परेशानी भी खड़ी कर देता है. खासकर लेदर के जूते इस मौसम में सबसे जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि पानी और नमी से उनमें दाग, फंगस और बदबू आ जाती है. अगर आप भी मॉनसून में बार-बार जूते खराब होने से परेशान रहते हैं, तो लेदर की जगह ऐसे मैटेरियल चुनें जो पानी में टिकाऊ हों और लंबे वक्त तक चलें. आइए जानते हैं बरसात में पहनने के लिए 5 बेहतरीन शू मैटेरियल्स कौन-कौन से हैं.
1. रबर (Rubber)
रबर के जूते मॉनसून के लिए सबसे सेफ ऑप्शन हैं. ये पूरी तरह वॉटरप्रूफ होते हैं, आसानी से धुल जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं. बाजार में रबर सैंडल, गमबूट्स और स्लिपर कई स्टाइलिश डिजाइन में मिलते हैं.
2. पीवीसी (Polyvinyl Chloride)
PVC से बने जूते हल्के और लचीले होते हैं. इन पर पानी का असर नहीं होता. लंबे समय तक पहनने में कंफर्टेबल रहते हैं. मॉडर्न डिजाइन और ट्रांसपेरेंट लुक इन्हें यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर बनाते हैं.
3. ईवीए (Ethylene Vinyl Acetate)
EVA मैटेरियल से बने जूते बेहद हल्के और कुशन वाले होते हैं. ये वॉटर-रेसिस्टेंट होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते. चलने में स्लिप-रेसिस्टेंट होते हैं, जिससे बारिश में फिसलने का खतरा कम हो जाता है. स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल वियर के लिए ये शानदार ऑप्शन है.
4. नायलॉन (Nylon)
नायलॉन के जूते बरसात में स्टाइलिश और टिकाऊ ऑप्शन हैं. ये जल्दी सूख जाते हैं और पानी ज्यादा सोखते नहीं. स्पोर्ट्स और कैजुअल दोनों तरह के लुक में मिलते हैं. लंबे समय तक पहनने पर भी पैरों में बदबू या भारीपन महसूस नहीं होता.
5. सिंथेटिक फैब्रिक (Synthetic Fabric)
लेदर की जगह सिंथेटिक फैब्रिक वाले जूते बरसात में बेहतर साबित होते हैं. ये पानी और नमी के असर को काफी हद तक झेल लेते हैं. टिकाऊ और सस्ते होने के साथ-साथ कई डिजाइन और रंगों में मिलते हैं. ऑफिस या डेली वियर के लिए परफेक्ट चॉइस है.