हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा है वेट? कहीं आपकी ये गलतियां तो नहीं बिगाड़ रही खेल!

Weight Gain Reasons: फिटनेस और हेल्दी डाइट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के बाद भी वेज गेन अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यही कारण है कि लोग वजन बढ़ने का इसली कारण जानने चाहते हैं. इस खबर में हम आपको उस बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:22 PM IST
Weight Loss Tips: आज के समय में सेहत को लेकर हर व्यक्ति सतर्क हो गया है. खासकर युवा अब फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर घरों की रसोई तक, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की ही चर्चाएं हो रही हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इतनी हेल्दी डाइट फॉलो करने के बाद भी लोगों के वेट गेन की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही है. ऐसे में लोग ये बात सोचते पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या सच में बढ़ते वजन का कारण सिर्फ डाइट है, या बॉडी का पूरा सिस्टम है. 

 

शरीर भोजन नहीं पाचन शक्ति से चलता है
आयुर्वेद कहता है कि शरीर भोजन से नहीं, बल्कि अग्नि यानी पाचन शक्ति से चलता है. वहीं विज्ञान इसे मेटाबॉलिज्म कहता है. अगर यह सिस्टम गड़बड़ हो जाए, तो सबसे शुद्ध और पौष्टिक खाना भी शरीर में जाकर चर्बी का रूप ले सकता है. यही वजह है कि हेल्दी खाना और वजन घटना हमेशा एक साथ नहीं चलते.

हेल्दी चीजें जितनी चाहें उतनी खाई नहीं जा सकती
सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हेल्दी चीजें जितनी चाहें उतनी खाई जा सकती हैं. आयुर्वेद में कुछ खाद्य पदार्थों को भारी माना गया है. ड्राई फ्रूट्स, घी, शहद, मूंगफली का मक्खन या एवोकाडो बेहद पौष्टिक होते हैं, लेकिन शरीर को इन्हें पचाने में ज्यादा समय लगता है. विज्ञान भी मानता है कि इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है. अगर शरीर रोज जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, उससे ज्यादा ऊर्जा हासिल कर ली जाए, तो वजन बढ़ना स्वाभाविक है.

 

हेल्दी प्रोडक्ट्स की वेट गेन की भूमिका 
आज के समय में बाजार में मिलने वाले कई हेल्दी प्रोडक्ट भी वजन बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. आयुर्वेद में अत्यधिक मीठे स्वाद को कफ बढ़ाने वाला बताया गया है. विज्ञान कहता है कि ज्यादा शुगर इंसुलिन को बढ़ाती है, जिससे शरीर फैट स्टोर करने लगता है. लो-फैट दही, मल्टीग्रेन बिस्कुट या एनर्जी बार देखने में हेल्दी लगते हैं, लेकिन इनके अंदर छिपी चीनी शरीर के संतुलन को बिगाड़ देती है.

 

हार्मोन के कारण बढ़ना वजन
कई बार वजन बढ़ने की वजह खाना नहीं, बल्कि हार्मोन होते हैं. आयुर्वेद में इसे दोषों का असंतुलन कहा गया है, खासकर कफ दोष का बढ़ना. थायरॉइड, पीसीओएस या लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है. ऐसे में व्यक्ति कम खाकर भी वजन बढ़ता हुआ महसूस करता है, क्योंकि शरीर ऊर्जा जलाने के बजाय जमा करने लगता है.

 

नींद और मेंटल हेल्थ का असर
नींद और मानसिक स्थिति भी वजन पर गहरा असर डालती है. आयुर्वेद में कहा गया है कि अधूरी नींद पाचन शक्ति को कमजोर कर देती है. विज्ञान बताता है कि कम सोने से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन 'घ्रेलिन' बढ़ता है और पेट भरने का संकेत देने वाला लेप्टिन घट जाता है. इसका असर यह होता है कि व्यक्ति बिना भूख के भी खाने लगता है.

 

फिजिकल एक्टिविटी का असर
उम्र बढ़ने या शारीरिक गतिविधि कम होने से मेटाबॉलिज्म भी सुस्त हो जाता है. विज्ञान कहता है कि मांसपेशियां कम होने से कैलोरी बर्न कम होता है. सिर्फ डाइट से वजन नहीं घटता, शरीर को सक्रिय रखना भी उतना ही जरूरी है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

