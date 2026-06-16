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मोटापे को कम करने वाले इन इंजेक्शन से बढ़ेगी पुरुषों की फर्टिलिटी, स्टडी में हुआ खुलासा

वारविक मेडिकल स्कूल वारविक विश्वविद्यालय (Warwick Medical School) की स्टडी के अनुसार GLP-1s और Ozempic जैसे मोटापा कम करने वाले इंजेक्शन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा सकती है. जिस वजह से पुरुषों की फर्टिलिटी में सुधार आ सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 16, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:52 PM IST
मोटापे को कम करने वाले इन इंजेक्शन से बढ़ेगी पुरुषों की फर्टिलिटी, स्टडी में हुआ खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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