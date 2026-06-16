पिछले कुछ समय से वजन कम करने वाले इंजेक्शन ट्रेंड में हैं. खबरों के अनुसार बड़े-बड़े सेलिब्रिटी वजन कम करने के लिए इन इंजेक्शन का सहारा लें रहे हैं. हाल ही में स्टडी में पाया गया है कि इन इंजेक्शन से ना केवल वजन बल्कि टेस्टोस्टेरोन बल्कि स्पर्म क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है.
ब्रिटेन में हुए स्टडी के अनुसार पुरुषों में इनफर्टिलिटी के पीछे का कारण हार्मोन में इंबैलेंस हैं. हार्मोन में बदलाव की वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन पर पड़ता है. अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ सकती है. हाल ही में नई स्टडी से पता चलता है कि वजन घटाने वाले इंजेक्शन से पुरुषों की फर्टिलिटी में सुधार आ सकता है.
नई स्टडी में सामने आया है कि वजन कम करने वाले इंजेक्शन जैसे GLP-1 लेने से जिन पुरुषों का वजन अधिक है उनके स्पर्म क्वालिटी में अच्छा सुधार देखने को मिला है. वहीं टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा है. एक्सपर्ट का कहना है कि ये स्टडी आने वाले समय में कम टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों के लिए किसी वरदान या क्रांति से कम नहीं होगा.
यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स कोवेंट्री और वारविकशायर के एक्सपर्ट के अनुसार 18 से 65 साल की उम्र में पुरुषों में जीएलपी 1 के अध्ययन किया गया है. रिसर्च में देखा गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बदलाव में देखने को मिला. इंजेक्शन की मदद से शरीर में स्पर्म की क्वालिटी , ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर देखने को मिलाग.
रिसर्च में पता चला है कि जीएलीप 1 का हार्मोन और स्पर्म क्वालिटी पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ा. 24 हफ्ते के इस स्टडी में पाया गया है कि सेमाग्लूटाइड, वेगोवी और ओजेम्पिक इंजेक्शन की वजह से स्पर्म क्वालिटी और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में सुधार देखने को मिला. वहीं हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहा.
स्टडी में पाया गया है कि मोटापे से परेशान लोग जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम था, उन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ नजर आया.
महिला और पुरुष दोनों में इनफर्टिलिटी का कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और मोटापा को माना जाता है. रिसर्च के अनुसार मोटापे की शिकार महिलाओं में प्रेग्नेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है. जब से वजन कम करने वाले इंजेक्शन आने शुरु हुए उसके बाद महिलाएं वेगोवी की मदद से प्रेग्नेंसी कंसीव कर पाई है. लंबे समय से मोटापा प्रजनन क्षमता पर बुरा असर डालती है. लेकिन ये इंजेक्शन प्रजनन के इलाज में अहम रोल अदा कर सकते हैं.
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