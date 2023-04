Weight Loss Mistakes: क्या आप भी खाते वक्त करते हैं ऐसी गलतियां? चाहकर भी नहीं घटा पाएंगे वजन

Common Mistakes When Trying to Lose Weight: वेट लूज करने वजन कम करने की कोशिश करना कभी-कभी एक निराशाजनक प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि हर इंसान के शरीर की अपनी अनूठी जरूरतें होती हैं. हमे अपनी डेली नीड के मुताबिक अपने खाने पीने को लेकर जरूरी बदलाव करने चाहिए तभी मनचाहे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं. अगर आपकी कोशिशों के बाद भी पेट और कमर की चर्बी कम नहीं हो रही है तो समझ जाएं कि आपकी तरफ से कुछ कमी है. आइए जानते हैं कि खाने-पीने में हमें ऐसी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके कारण वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है.

वजन कम करने की कोशिश में न करें ऐसी गलतियां 1. जरूरत से ज्यादा हेल्दी फूड खाना

हेल्दी फूड खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और वजन कम करने की प्रक्रिया के दौरान कई डाइटीशियन ऐसा करने की सलाह देते हैं. नट्स, पीनट बटर और एवोकैडो जैसे फूड में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें हेल्दी फैट और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है. आप सोचते हैं कि आप इन हेल्दी फूड्स को ज्यादा खाएंगे तो वजन कम होगा, लेकिन हर चीज की एक लिमिट है और क्रॉस करना महंगा पड़ सकता है. 2. प्रोटीन का सेवन कम करना

ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए रोजाना एक उचित मात्रा में प्रोटीन खाना जरूरी है, लेकिन अगर आप प्रोटीन बेस्ड फूड कम खाते हैं तो वेट लूज करना मुश्किल है. वजन घटाने के लिए प्रोटीन जरूरी है क्योंकि यह फैट को कम करने और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, लेकिन बदकिस्मती से, बहुत से लोग ऐसे भोजन कर रहे हैं जिनमें पर्याप्त प्रोटीन की कमी होती है. 3. ऑयली फूड खाना

भारत में ऑयली फूड खाने का चलन काफी ज्यादा है लेकिन इसकी वजह से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, इसलिए जब आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो तेल युक्त भोजन से परहेज कर लें. आप ऑयल की को बोलत से पैन में गिराने की बजाए ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे तेल का इस्तेमाल कम किया जा सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)