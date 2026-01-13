वजन घटाना है? जानें रागी, गेहूं और बेसन की रोटी, कौन है सबसे फायदेमंद...

Healthy Flour for Weight Loss: आज के समय में मोटापा एक आम समस्या बन गई है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए वजन कम करना एक बड़ी चुनौती बन गई है. लेकिन अक्सर वजन कम करते समय एक सवान मन में आता है कि गेहूं की रोटी खाना सही है या वेट कम करने के लिए रागी या बेसन की रोटी खानी चाहिए. आपको बता दें, वजन घटाने के लिहाज से इन तीनों के अलग-अलग फायदे होते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन सी रोटी वेट कम करने से लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

गेहूं की रोटी

आमतौर पर सबसे ज्यादा गेहूं की रोटी ही खाई जाती है. पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं की रोटी में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है. लेकिन गेहूं की रोटी जल्दी पच जाती है, जिससे कुछ लोगों को बार-बार भूख लग सकते ही. अगर वजन घटाना है, तो सफेद आटे की जगह महल्टीग्रेन या साबुत गेहूं की रोटी खा सके हैं. ये 1 से 2 रोटी भी काफी रहती है.

रागी की रोटी

रागी यानी फिंगर मिलेट वजन घटाने के लिए अच्छा होता है. फाइबर और कैल्शियम से भरपूर रागी, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. रागी की रोटी खाने से बार-बार भूख नहीं लगती, जिससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी रोटी वेज कम करने और डायबिटीज वालों के लिए बेहतर होता है.

बेसन की रोटी

वहीं बेसन यानी चने के आटे की रोटी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. प्रोटीन वेट घटाने में मदद करता है, क्योंकि ये मसल्स को मजबूत करता है और भूख कंट्रोल करता है. खासकर कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेने वाले लोगों के लिए बेसन की रोटी अच्छा होता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए की बेसन की रोटी भारी होती है, इसलिए इसे रात में ज्यादा नहीं खाना चाहिए.

कौन सी रोटी है बेस्ट?

वहीं अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रागी की रोटी सबसे बेहतर है. इसके बाद बेसन की रोटी और फिर गेहूं की रोटी. हालांकि हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप इन तीनों को बैलेंस मात्रा में खाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.