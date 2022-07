Weight Loss Tips: मोटापे से हैं परेशान? इस समय करें एक्सरसाइज, मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी

Best Time To Exercice For Weight Loss: वजन कम करने के लिए सही डाइट फॉलो करने जितना ही जरूरी सही समय पर एक्सरसाइज करना. कई बार लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फिर भी कोई भी असर नहीं दिखता है.ऐसा इसलिए क्योंकि आप सही समय पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आपको वजन घटाने के लिए आपको किस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए? चलिए जातने हैं.

वजन घटाने के समय इस समय करें एक्सरसाइज-

वजन कम करने के लिए जितना जरूरी एक्सरसाइज करना है उतना ही जरूरी है कि आप सही समय पर एक्सरसाइज करें. सहीं समय पर एक्सरसाइज न करने से आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलता है. वजन कम करने के लिए शाम के समय एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद होता है.बता दें शाम के समय एक्सरसाइज करने से आप फैट बर्न कर अच्छे से कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्यों सुबह की अपेक्षा शाम के समय एक्सरसाइज करना वजन कम करने में ज्यादा फायदेमंद होता है.

शाम में वर्कआउट या ए्कसरसाइज करते समय रखें ये ध्यान-

वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. बता दें शाम के समय एक्सरसाइज करने से पहले वार्मअप जरूर करें. इसेक अलावा वर्कआउट रूटीन में अलग-अलग तरह के व्यायाम शामिल करें. ऐसे में आप वजन कम करने के लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज , बॉडीवेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आदि को अपने रूटीन में शामिल करें. इसलिए जिम या वर्कआउट करने के बाद 4 से 5 घंटे आराम जरूर करें.वहीं वर्कआउट या एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने के अलावा वनज कम करते समय सही डाइट जरूर लें. ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज के साथ सही डाइट लेना बहुत जरूरी है . ऐसा करके आप अपने बढ़ते वजन से छुटकारा पा सकते हैं.

