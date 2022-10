Weight Loss Tips: वजन कम करने के लिए खाएं ये 5 पीली चीजें , कुछ ही दिनों में बॉडी होगी स्लिम

How To Lose Weight: आजकल खराब लाइफस्टाइल और जंक फूड के सेवन ने लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाला है. इन चीजों के कारण लोगों का वजन तेजी से बढ़ रहा है. वहीं बढ़ते वजन की वजह से लोगों को हृदय रोग, हाई ब्लडप्रेशर,कैंसर कोलेस्ट्रॉल (heart disease, high blood pressure, cancer cholesterol) जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो डाइट में थोड़ा बदलाव जरूर करें. जी हैं वजन कम करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ पीली चीजों को शामिल कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किन चीजों का सेवन करके अपना वजन कम कर सकते हैं?

वजन कम करने के लिए इन पीली चीजों का करें सेवन-

अनानास (Pineapple)-

वजन कम करने में अनानास बहुत लाभदायक है. इसलिए वजन कम करने के लिए अनानास (Pineapple) को अनपी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसलिए आप रोजाना नाश्ते मं अनानास का सेवन कर सकते हैं.

केला (banana)-

वजन घटाने में केला काफी मददगार साबित होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि केला (banana) फाइबर (fiber) का अच्छा सोर्स होता है जो वजन घटाने में मदद करता है. इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना नाश्ते (breakfast) में 2 केले का सेवन करें. बता दें केले में मौजूद फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और आपको भूख महसूस नहीं होता है और भूख को कंट्रोल में रखता है.

संतरा (Orange)-

संतरा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. संतरे में प्रोटीन,फाइबर,पोटेशियम,कैल्शियम,फास्फोरस (Protein, Fiber, Potassium, Calcium, Phosphorus)और विटामिन -सी (vitamin C) पाए जाते हैं. ये सभी पोषक तत्व आपके शरीर को स्वस्थ तरीके से वजन कम करने में मदद करते हैं.

कद्दू (Pumpkin)-

कद्दू (Pumpkin) का स्वाद बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है लेकिन यह वजन घटाने में काफी मददगार होता है. कद्दू में कैलोरी (calories) काफी कम मात्रा में पाई जाती है. वहीं कद्दू के पोषक तत्व पेट को लंबा समय तक भरा हुआ रखते हैं जिसके कारण आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर