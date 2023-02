Weight Loss: वजन कम करने के लिए डाइट या एक्सरसाइज नहीं, करें ये काम; 10 दिन में ही दिखने लगेगा असर

How to Lose Weight Fast without Exercise: खराब लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं. वजन कम करने की कोशिश में लगे लोग सबसे पहले डाइट और फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना एक्सरसाइज और डाइट के भी वजन कम किया जा सकता है. डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आप वजन कम नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं और इसका असर सिर्फ 10 दिन में दिखने लगेगा.

खानपान से जुड़ी आदतों में करें बदलाव

वजन बढ़ जाने के बाद उसे कम करना (Weight Loss Tips) एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए लोग घंटो वर्कआउट करने के साथ ही डाइट भी करते हैं. लेकिन, मोटापे से परेशान लोग सिर्फ अपने खानपान से जुड़ी आदतों में बदलाव (Change in eating habits) कर वजन कर कर सकते हैं.

लंच और डिनर के बीच लें हल्का स्नैक्स

लंच और डिनर के बीच ज्यादा अंतर होता है, इसलिए इसके बीच में स्नैक्स लेना चाहिए ताकि आप ओवरइटिंग से बच सकें. क्योंकि, लंच और डिनर के बीच समय ज्यादा होता है इसलिए लोगों को ज्यादा भूख लग जाती है और फिर रात को ज्यादा खाना खा लेते हैं. इसका असर वजन पर पड़ता है. इसलिए लंच और डिन के बीच हल्का स्नैक्स जरूर लें.

हमेशा छोटी प्लेट में खाएं खाना

वजन कम करने के लिए हमेशा खाने का पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है. इसके लिए छोटी प्लेट में खाएं और खाना दोबारा ना लें. यह माइंड कंट्रोल का फॉर्मूला है और छोटी प्लेट में खाने से माइंड को लगता है कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया. हालांकि, शुरुआती दिनों में आपको भूख लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या कम होने लगेगी.

सोने से 2 घंटे पहले कर लें डिनर

अगर आप वजन कम करने की कोशिश में लगे हैं तो सोने से कम से कम 2 घंटे पहले डिनर कर लें. इसके साथ ही इस बात की भी ख्याल रखें कि डिनर के बाद कुछ और ना खाएं. अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे से पहले हर हाल में डिनर कर लें और इसके बाद कुछ ना खाएं.

खाने से पहले गर्म पेय पदार्थ लें

एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाना खाने से पहले कुछ गर्म पेय पदार्थ लेने से भूख कम लगती है. इसके लिए आप अपनी डाइट में सूप या गर्म नींबू पानी ले सकते हैं. इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि खाना खाते समय दूसरों की थाली से लेकर कुछ ना खाएं.

इसके साथ ही करें ये काम

वजन कम करने के लिए अनहेल्दी और बाहर की चीजें खाने से बचें. इसके साथ ही दिन में 3-4 लीटर तक पानी पीएं. इन टिप्स को फॉलो कर आप बिना एक्सरसाइज के भी वजन कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करने के साथ ही हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे