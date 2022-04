Weight Loss Tips: नेचुरल तरीके से कैस कम करें वजन? जानिए कैलोरी बर्न करने के तरीके

How Much Calories Do I Burn in a Day: आजकल वजन बढ़ने से कई लोग परेशान रहते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए तमाम उपाय करते हैं, इनमें से कुछ तरीके सेहत पर बुरा असर डालते हैं जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है. कई बार एक्सरसाइज और वर्कआउट के जरिए लोग जरूरत से ज्यादा कैलोरी बर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि हर दिन कैलोरी पिघलाने की भी लिमिट होती है.

1 दिन में कैलोरी बर्न करने की लिमिट

आप भले ही तेजी से वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक ही दिन में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको 300 से 500 कैलोरी ही बर्न करनी चाहिए. ये फैट पिघलाने का हेल्दी तरीका है. इसके लिए आप हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले. कैलोरी बर्न करने की लिमिट इस बात पर भी निर्भर करती आप एक दिन में कितना फैट खा रहे हैं.

कैलोरी बर्न करने का नेचुरल तरीका

1. हर दिन करीब 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करें

2. कभी गलती से भी सुबह का नाश्ता न छोड़ें

3. हेल्दी खाना खाएं जिसमें फैट की मात्रा कम हो

4. रिफ्रेशमेंट के लिए चाय की जगह ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी पिएं

5. मीठी चीजें जिसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो उसे खाना कम कर लें

6. एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिएं

ज्यादा कैलोरी बन करने से क्या होगा?

इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कैलोरी ज्यादा बर्न करने की कोशिश में ओवर एक्सराइज या वर्कआउट बिलकुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. इसकी वजह से ज्यादा थकान मसल्स में दर्द और शरीर में कमजोरी आ सकती है. वजन कर्म करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं, बल्कि कुछ हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी है.

वजन कम करने के लिए क्या खाएं?

-होल ग्रेन डाइट लें क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा नहीं होती.

-बादाम का सेवन करें इससे सेहत अच्छी रहती है.

-दही खाएं, क्योंकि इससे पाचन की दिक्कत नहीं आती और फैट जमा नहीं होगा.

-प्रोटीन के लिए रेड मीट की जगह अंडे के सेवन पर जोर दें

-डाइट में मछली को शामिल करें लेकिन कम तेल का इस्तेमाल करें.

-सनफ्लावर सीड का सेवन भी वजन घटाने में कारगर है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)