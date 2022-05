Weight Loss Tips: वेट लॉस के बाद फिर से बढ़ने लगा है वजन? तो फिट रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How To Maintain Weight After Weight: वजन घटाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जो वजन आपने घटाया है उसे बनाए रखना.ऐसा इसलिए क्यों कि वजन कम करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों का वजन वेट लॉस (weight loss) के कुछ दिन बाद फिर से बढ़ने लगता है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग वजन कम करने के बाद सोचते हैं कि यह हमेशा के लिए है और वे लापरवाही बरतने लगते हैं. जिससे उनका वजन फिर से बढ़ने लगता है. वहीं अब आप यह सोच रहे होंगे कि वेट लॉस (weight loss) के बाद वजन बढ़ने के बाद कैसे रोक सकते हैं? ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप वेट लॉस के बाद फिर से बढ़ते वजन को कैसे रोक सकते हैं.चलिए जानते हैं.

वेट लॉस के बाद वजन बढ़ने से रोकने के लिएअपनाएं ये तरीके

वापस पुरानी आदतों पर न जाएं

लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि वह जैसी ही अपने वजन घटाने के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं वे वापस से अपनी पुरानी आदतों को अपना लेते हैं. इसलिए यह सबसे जरुरी बात है कि आप अपनी पुरानी आदतों पर वापस ना जाएं.

अपनी डाइट पर ध्यान दें

जब आप अपना वजन कम करते हैं तो लंबे समय तक डाइटिंग करने के कारण आपकी भूख बढ़ सकती है. इसलिए अपनी डाइट पर कंट्रोल रखें. आपने वजन कम कर लिया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी और जितना मर्जी खा सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वजन फिर से बढ़ने लगेगा.

एक्सरसाइज करना ना छोड़े

वजन मेंटेन (weight maintenance) रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक ही व्यायाम को सीमित रखें.गतिहीन जीवनशैली वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार एक बड़ा कारण है. इसलिए एक्सरसाइज करना ना छोड़े.

