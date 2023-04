Roti vs Rice For Weight Loss: क्या चावल या रोटी छोड़ने से घटने लगता है वजन? जान लें एक्सपर्ट की राय, होगा फायदा

Which is Better Between Roti or Rice To Lose Weight: भूख लगने पर कुछ भी खा लेना, सोने का कोई निश्चित समय न होना और शारीरिक व्यायाम की कमी, ये 3 ऐसी कमियां हैं, जिनकी वजह से लोगो में मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. एक्सपर्टों के मुताबिक अगर शरीर का वजन एक बार बढ़ जाए तो उसे दोबारा कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. कई लोग मोटापा कम करने के लिए रोटी (Roti) खाना बंद कर देते हैं तो कुछ लोग चावल (Rice) को खाने से परहेज करने लगते हैं. क्या वेट लॉस करने में ये ट्रिक्स वाकई कारगर हैं या केवल मन का वहम हैं. आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

भूखे रहने के हैं ये नुकसान हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक कई लोग मोटापा (Weight Loss Tips) कम करने के चक्कर में भूखे रहना शुरू कर देते हैं. ये एकदम गलत तरीका है. इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी अंदर से कमजोर होने लगती है. इसलिए लोगों को भूलकर भी भोजन छोड़ने की गलती नहीं दोहरानी चाहिए. रोटी- चावल का सेवन न छोड़ें (What should not be eaten Roti or Rice) डॉक्टर कहते हैं कि शरीर का वजन कम करने के लिए रोटी या चावल छोड़ने के बजाय उनका सही अनुपात में सेवन करना ज्यादा बेहतर रहता है. ऐसा करने से बॉडी को दोनों अनाज के पोषक तत्व मिलते रहते हैं और मोटापा कम होने के साथ ही शरीर भी फिट रहता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि वजन कम करने के लिए सप्ताह में चार दिन रोटी और दो दिन चावल खाना सही रहता है. ऐसा करने से डाइट में वैराइटी बनी रहती है और बॉडी का वजन भी संतुलित रहता है. मोटा अनाज खाना ज्यादा बेहतर हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर शरीर का बढ़ा वजन (Weight Loss Tips) कम करना हो तो गेहूं के बजाय मोटा अनाज खाना ज्यादा बढ़िया रहता है. इन मोटे अनाज मे ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी शामिल हैं. इनसे बनी रोटियों में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अच्छी-खासी होती है, जिन्हें काने से शरीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे आता है और इंसुलिन लेवल तेजी से नहीं बढ़ पाता. चावल की बात करें तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं. उससे भी वजन नियंत्रित रहता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)