Excessive Water: इन परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को नहीं पीना चाहिए बहुत ज्यादा पानी, वरना होगा नुकसान

Side Effect Of Drinking Too Much Water: हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है इसलिए हमें इस बात की सलाह दी जाती है कि शरीर में कभी पानी की कमी न हो. इसलिए थोड़े थोड़ें गैप के बाद पानी पीते रहना चाहिए, इससे न सिर्फ बॉडी हाइड्रेट रहेगी बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थ यूरिन के जरिए निकालने में भी मदद मिलेगी, लेकिन कुछ लोग हाइड्रेट रहने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं. इस तरह की लापरवाही उनके लिए भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं कि ऐसा करने के क्या-क्या नुकसान हैं.

ज्यादा पानी पीने के नुकसान

1. इन अंगों के रोगी कम पिएं पानी

जो लोग जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं और सोचते हैं कि इससे फायदा होगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं. इससे किडनी, हार्ट और लिवर का काम बढ़ जाता है ऐसे में इन अंगों को नुकसान पहुंच सकता है

2. नींद न आने से परेशान लोग

जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा पानी पीता है तो इससे उन्हें बार-बार यूरिन आने लगता है. खासकर रात के वक्त ऐसा होने से नींद में खलल पड़ता है. आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए अपनी यूरिन का कलर नोट करें. अगर पेशाब का रंग सफेद है तो पानी की मात्रा सही है, अगर ये पीला है तो समझ जाएं कि आपको ज्यादा वॉटर इनटेक की जरूरत है.

3. कब्ज का सामना कर रहे लोग

अगर आप खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो इससे डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योकि भोजन के ठीक बाद कई तरह के डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होते हैं जो पानी पीने की वजह से कमजोर पड़ सकते हैं.

4. हेवी एक्सरसाइज के बाद

जो लोग खुद को फिट रखने के लिए हेवी एक्सरसाइज करते उनको वर्कआउट के तुरंत बात पानी नहीं पीना चाहिए. दरअसरल व्यायाम के बाद बहुत पसीना निकलता है, जिससे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में निकलें तो खतरनाक हो सकते हैं. आप चाहें तो वर्जिश के बाद नारियल पानी, नींबू पानी और फ्रूट जूस सीमित मात्रा में पी सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

