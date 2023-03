Adrenal Fatigue आपको बना देगा सुस्त और कमजोर, आज खाएं राहत पहुंचाने वाली 7 चीजें

What Are The Signs Of Adrenal Fatigue: एड्रिनल फटीग मौजूदा दौर की एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है, दुनियाभर में काफी लोग इस परेशानी का सामना कर रहे है. ये आपके शरीर को कमजोर और सुस्त बना देता है जिससे डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाता है. जब एड्रिनल ग्लैंड बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं, तो आपके पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे एड्रिनल फटीग, या एड्रिनल एग्जॉशन के रूप में जाना जाता है

क्यों होता है एड्रिनल फटीग?

भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि एड्रिनल फटीग (Adrenal Fatigue) ऐसे हालात में डेवलप होता है जब आप इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, इस दौरान ग्रंथियां उन्हें आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने में बेसहारा छोड़ देती हैं. एड्रिनल फटीग के लक्षण

1. हद से ज्यादा थकान और ताजगी न देने वाली नींद, यानी आप 7 से 8 घंटे की नींद तो लेते हैं, लेकिन फिर भी थके-थके नजर आते हैं. साथ ही तनाव का सामना करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है. 2. आपको स्वीट और सॉल्टी फूड खाने की क्रेविंग होती है और शाम के वक्त आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, फिर रातभर नींद लेने के बाद भी, सुस्ती, लो स्टेमिना, एक्सरसाइज के बाद थकान जल्दी दूर न होना 3. महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (Premenstrual Syndrome), मेनोपॉज (Menopause) के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो जाना (Low Blood Pressure) शामिल है. एड्रिनल फटीग दूर करने वाले न्यूट्रिएंट्स और फूड्स 1. विटामिन बी5 (Vitamin B5)- इसे पैंटोथैनिक एसिड (Pantothenic Acid) भी कहते हैं, ये तनाव के समय कोर्टिसोल सिक्रिशन को बैलेंस करता है. 2. अस्‍ट्रैगैलस (Astragalus)- ये एक तरह का फूल है, जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और सूजन कम होता है. 3. विटामिन बी6 (Vitamin B6)- इसे पाइरीडॉक्सिन (Pyridoxine) कहते हैं जो नर्वस सिस्टम (Nervous System) को शांत करता है. 4. विटामिन सी (Vitamin C)- संतरा, मौसम्बी और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जो एड्रिनल फटीग को कम करता है 5. कॉर्डिसेप्स (Cordyceps)- ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इसके अलावा इम्यून और इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है. 6. इयूथेरो (Eleuthero)- इसे साइबेरियन जिनसेंग (Siberian Ginseng) भी कहा जाता है जो एक्यूट स्ट्रेस से राहत दिलाता है. 7. विटामिन ई (Vitamin E)- ये पोषक तत्व एड्रिनल ग्लैंड में फ्री रैडिक्ल से होने वाले डैमेज को रोकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)