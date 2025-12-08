Advertisement
हीरे कितने तरह के होते हैं? जानें कैसे एक-दूसरे से होते हैं अलग...

Types of Diamonds: एक नहीं, कई प्रकार के होते हैं हीरे. हीरे खरीदते वक्त आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हीरों के भी कई प्रकार होते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको हीरों के प्रकार के बारे में बताएंगे..

 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:25 PM IST
Types of Diamonds: एक जैसे दिखने वाले हीरे, एक तरह के नहीं होते. इनमें कई प्रकार होते हैं. चमक बिखरने वाले हीरे, वास्तव में उनकी बनावट, रंग, केमिकल कॉम्बिनेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. इस कारण ही हर हीरे की कीमत और गुणवत्ता भी अलग होती है. इस खबर में हम आपको हीरों के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

नेचुरल और लैब-ग्रोन हीरों में फर्क 
हीरे का सबसे बड़ा अंतर ये है कि वह नेचुरल है या लैब में बनाया गया है. नेचुरल हीरे धरती की गहराई में अरबों सालों के प्रेशर और गर्मी से बनते हैं, ऐसे में इनमें नाइट्रोजन और बोरॉन जैसे नेचुरल इम्प्यूरिटी मिलती हैं, जिससे उनके रंग और चमक पर असर पड़ता है. वहीं दूसरी तरह लैब में बने हीरे, HPHT और CVD तकनीक से तैयार किए जाते हैं. ये हीरे असली हीरों की तरह ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन कीमत में थोड़े कम होते हैं. 

हीरों के प्रकार
हीरों के प्रकार कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हीरा बनते समय उसके अंदर कौन सा तत्व फंसा है, वहीं उसकी केमिकल कैटेगरी तय करता है. 
टाइप Ia- टाइप Ia हीरों में नाइट्रोजन गुच्छों के रूप में होता है, जिससे इसका रंग पीला या भूरे होता है. 
टाइप Ib- टाइप Ib हीरों में नाइट्रोजन एकल परमाणु के रूप में मौजूद होता है, इसलिए इनमें ज्यादा गहरा पीला रंग दिखाई देता है. ये नेचुरल हीरों में काफी कम मिलते हैं, इसलिए ये काफी दुर्लभ होते हैं.
टाइप IIa- दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध और पारदर्शी डायमंड में टाइप IIa डायमंड आता है. इन डायमंड में कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती और ये बहुत हाई-क्लैरिटी के होते हैं. आपको बता दें, मशहूर कोहिनूर हीरा भी इसी टाइप का है. 
टाइप IIb- टाइप IIb हीरों में बोरॉन होता है, यह इन्हें नीला या ग्रे रंग देता है. ये भी मिलने में काफी दुर्लभ होते हैं. इनमें बिजली के कंडक्टर होते हैं, जो इन्हें खास बनाने में मदद करते हैं. 

 

हीरों के रंग का महत्व
हीरों का रंग उसकी कीमत और दुर्लभता तय करने में जरूरी भूमिका निभाता है. सबसे ज्यादा प्रीमियम और महंगे पूरी तरह कलरलेस हीरे होते हैं. वहीं जिन हीरों में नाइट्रोजन हो, वे पीले और भूरे होते हैं. जबकि बोरॉन के कारण हीरे नीले रंग के होते हैं. इसके अलावा गुलाबी, लाल और हरे रंग के हीरे भी होते हैं, जे बेहद दुर्लभ हैं और कम मात्रा में मिलते हैं. इन्हें दुनिया के सबसे महंगे रत्नों में गिना जाता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

