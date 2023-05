Lizards Control: छिपकली को देखते ही लगता है डर? घर से भगाना है तो अपनाएं ये ट्रिक्स

How to Get Rid of Lizards from Home: हमारे घरों में कई अनचाहे मेहमान आ जाते हैं जिनमें से छिपकली भी एक है, कई लोग इसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं. इस जीव का आतंक इतना ज्यादा है कि लोग इसके पास आना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करते. हालांकि छिपकली घर के कीड़े मकौड़ों को खाकर इंसान की मदद करती है, लेकिन ये अगर आपके भोजन को टेस्ट कर ले, या दूध में गिर जाए तो बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है. इसलिए हम अक्सर इसे भगाने की कोशिश करते हैं. आइए जानते हैं कि छिपकली को घर से दूर रखने के लिए हम क्या-क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं.

छिपकली क्यों आती है आपके घर? -बचे हुए और जूठे भोजन की गंध छिपकलियों को आकर्षित करती हैं, इसलिए कोशिश करें कि खाना किचन के स्लैब के बजाए फ्रिज में रखें. -छिपकलियां छत की दरारों, खिड़कियों, एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए घर तक पहुंच पाते हैं. -अगर कमरे में टेम्प्रेचर ज्यादा है, तो छिपकलियां अंदर आने की कोशिश कर सकती हैं, इसलिए दरवाजा बंद रखें. - घर में प्रदूषण छिपकलियों को आकर्षित कर सकता है. इसलिए, स्टोर रूम या स्टोरेज स्पेस को साफ रखें. -छिपकलियां भी कमरे में रखे गर्म पानी की तरफ भी आकर्षित होती हैं. छिपकली को घर से दूर रखने के उपाय 1. घर को रखें साफ Cleanliness

अगर आप चाहते हैं कि छिपकली आपके घर के आसपास भी न फटकें, तो सबसे बेहतर है कि आप अपने घर को किचन को साफ रखें, ऐसा करने से कीड़े-मकौड़े आपके घर में नहीं होंगे और छिपकलियां भी इनकी तलाश में आपके आशियाने तक नहीं आएंगी. कोशिश करें हर हफ्ते घर के कोनों की सफाई करें. कुछ लोग किचन और सिंक को इतना गंदा रखते हैं, कि इससे बदबू आने लगती है. ऐसे में छिपकली को आने से नहीं रोक सकते. आप कोशिश करें कि खाने को खुला न छोड़ें वरना छिपकली इसे टेस्ट करने लगेगी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा. 2. प्याज और लहसुन (Onions And Garlic)

प्याज और लहसुन में तेज गंध होती है जो छिपकली की इंद्रियों पर हमला करती हैं, ये उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना उनसे छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है. नतीजतन, छिपकलियों के उसी स्थान पर लौटने की संभावना कम होती है। छिपकलियों को दूर रखने के लिए अपने घर में प्याज के कुछ टुकड़े या लहसुन की कच्ची कलियां रखें. 3. जूठे भोजन को फेंक दें (Dispose Unused Food)

चूंकि छिपकली आमतौर पर खुले बचे हुए भोजन की तलाश में एक घर में घुसती हैं. इसलिए किचन और घर के बाकी हिस्सों में जूठा या बचा हुआ खाना को जल्द से जल्द फेंक दें. अगर कुछ भोजन को बाद में खाना है तो इसे तुरंत फ्रिज में रख दें. 4. नेफथलीन की गोलियां (Naphthalene Balls)

नेफथलीन की गोलियां घर में छिपकलियों से छुटकारा पाने का एक कारगर तरीका है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ उन घरों में किया जाना चाहिए जिनके पास पालतू जानवर या बच्चे नहीं हैं, क्योंकि नेफथलीन बॉल्स उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकतें हैं. चूंकि छिपकलियां नेफथलीन बॉल्स की तेज गंध नहीं ले सकतीं, इसलिए वो उनसे बचती हैं. इन गोलियों को रसोई की अलमारी, स्टोरेज रैक और सिंक के नीचे रखकर छिपकलियों से छुटकारा पाएं. 5. रूम टेम्प्रेचर को करें कम (Reduce Room Temperature)

छिपकलियां अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं, उन्हें गर्म वातावरण पसंद आता है. अगर आप घर में एयर कंडीशन यूज करते हैं तो इसका टेम्प्रेचर कम कर दें, ठंडे तापमान में ये जीव जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए ये दूर भाग जाती हैं. 6. पेपर स्प्रे (Pepper Spray)

काली मिर्च का स्प्रे जिसे पेपर स्प्रे भी कहते हैं, अगर आप छिपकली को जान से नहीं मारना चाहते तो ये आपके लिए एक शानदार विकल्प है. जहां इस जीव का आना जाना ज्यादा होता है वहां पेपर स्प्रे के छींटे मारें, इसकी गंध से छिपकली दूर भागती है और साथ ही इससे उनकी आंखों में भी जलन पैदा होती हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)