शॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं ? 90 प्रतिशत महिलाओं को नहीं पता हो इसका जवाब

सर्दियों के मौसम में साड़ी और सूट के साथ शॉल कैरी करती हैं. शॉल ना केवल ठंड बल्कि खूबसूरती को भी बढ़ाती है. क्या आप जानते हैं शॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं. चलिए जानते हैं शॉल को हिंदी में क्या कहते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:01 PM IST
सर्दियों के मौसम में महिला हो या पुरुष हर कोई ठंड से बचने के लिए शॉल का इस्तेमाल करते हैं. महिलाएं सूट और साड़ी के साथ शॉल कैरी करती हैं वही आदमी कुर्ते के साथ शॉल कैरी करते हैं. उत्तर भारत में आपको अधिकतर लोग शॉल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं शॉल को हिंदी में क्या कहते हैं. हम जो शाल शब्द बोलते हैं वह हिंदी का नहीं बल्कि फारसी भाषा का शब्द है. आइए जानते हैं शॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं. 

शाल को हिंदी में क्या कहते हैं 
सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग ठंड से बचने के लिए शॉल का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जानते हैं इस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताएंगे कि शॉल को हिंदी में क्या कहते हैं. बिना किसी देरी के जानते हैं शॉल शब्द का हिंदी अर्थ क्या है. 

दुशाला-ओढ़नी
शॉल को हिंदी में ओढ़नी या फिर दुशाला कहते हैं.  दुशाला को लबादा, स्टोल, दुपट्टा, केप, ऊनी चादर और रेशमी चादर भी कहते हैं. शॉल एक तरह का कपड़ा होता है जिसे सिर या कंधे पर लपेटकर पहना जाता है. शॉल को किसी भी आउटफिट के साथ कैरी किया जा सकता है. 

फैशन के साथ बदलता शाल 
आज के समय में आपको कई डिफरेंट साल मिल जाएंगे. शॉल को ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी इंस्तेमाल करते हैं. लड़के कुर्ते लेकर शादी की शेरवानी के साथ शॉल कैरी करते हैं. वहीं महिलाएं साड़ी से लेकर कुर्ती के साथ शॉल कैरी करती हैं. आज के समय में मार्केट में कई डिफरेंट डिजाइन के शॉल मिल जाएंगे. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

इसे भी पढ़ें: ब्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकतर भारतीय लोगों को नहीं पता होगा इसका सही जवाब 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

