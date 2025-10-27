Advertisement
प्रोटीन का पावरहाउस मानी जाती है ये छोटी सी चीज, रोजाना 100 ग्राम खाने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव!

Peanuts Benefits In Winter:  सर्दियों का मौसम आने से कई बीमारियां भी आना शुरू हो जाती है आज आपको बताते हैं की रोजाना 100 ग्राम मूंगफली खाने से शरीर में क्या बदलाव आपको नजर आ सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:03 PM IST
Peanuts Benefits In Winter:   सर्दियों का मौसम जैसे ही आना शुरू होता है तो कुछ ना कुछ गर्म और टेस्टी चीजें खाने का मन काफी ज्यादा करने लग जाता है. मूंगफली को लोग काफी ज्यादा खाना पसंद करते हैं आपको बता दें ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप इसको सर्दियों में खाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. आपको बता दें इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो सर्दियों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आज आपको बताते हैं की रोजाना 100 ग्राम मूंगफली खाने से शरीर में क्या-क्या बदलाव आपको नजर आ सकते हैं.
 

रोजाना 100 ग्राम मूंगफली खाने के फायदे
 

1. हड्डियों को मजबूत

अगर आप सर्दियों में रोजाना 100 ग्राम मूंगफली का सेवन करते हैं, तो हड्डियों को मजबूती मिल सकती हैं. आपके शरीर को फौलादी बनाने में ये मददगार साबित हो सकता है. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है.
 

2. याददाश्त बढ़ाने 

रोजाना 100 ग्राम मूंगफली का सेवन अगर आप करते हैं, तो याददाश्त बढ़ाने में ये आपकी मदद कर सकती हैं. मूंगफली में मौजूद ओमेगा-6 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट आपके दिमाग की नसों को मजबूत बनाती हैं.
 

3. पोषक तत्वों का भंडार

आपको बता दें अगर आप रोजाना  100 ग्राम मूंगफली का सेवन करते हैं, तो आपको प्रोटीन, ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन, खनिज और भी कई सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं. अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है.
 

4. प्रोटीन की कमी दूर

अगर आप सर्दियों में रोजाना 100 ग्राम मूंगफली का सेवन करते हैं, तो शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को भी आप दूर कर सकते हैं.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

