बाथरूम में खुले टूथब्रश को टेस्ट करते हैं कॉकरोच, इन बीमारियों का खतरा, ऐसे बच सकते हैं आप
Advertisement
trendingNow12921373
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बाथरूम में खुले टूथब्रश को टेस्ट करते हैं कॉकरोच, इन बीमारियों का खतरा, ऐसे बच सकते हैं आप

बाथरूम में खुले टूथब्रश को छोड़ना आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. कॉकरोच और दूसरे कीड़े उसमें बैक्टीरिया डालकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाथरूम में खुले टूथब्रश को टेस्ट करते हैं कॉकरोच, इन बीमारियों का खतरा, ऐसे बच सकते हैं आप

Cockroach Tastes Toothbrush: अक्सर लोग अपने टूथब्रश को इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम में ही खुले में रख देते हैं. ये आदत देखने में भले मामूली लगती हो, लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. बाथरूम वो जगह है जहां नमी, गंदगी और कीटाणुओं का सबसे ज्यादा जमाव होता है. यही वजह है कि कॉकरोच और दूसरे कीड़े:मकोड़े अक्सर बाथरूम में घूमते रहते हैं. कई बार वे हमारे खुले रखे टूथब्रश को छू लेते हैं या उस पर बैक्टीरिया छोड़ जाते हैं. ऐसे में टूथब्रश से दांत साफ करने पर बैक्टीरिया सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं.

कॉकरोच क्यों हैं खतरनाक?
कॉकरोच सिर्फ देखने में गंदे नहीं लगते, बल्कि ये कई तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस अपने शरीर पर कैरी करते हैं. ये नालियों, गटर और गंदगी में घूमते रहते हैं और फिर वहीं से कीटाणु अपने पैरों और शरीर पर लेकर आते हैं. जब यही कॉकरोच हमारे टूथब्रश तक पहुंचते हैं, तो वह ब्रश के सरफेस को इंफेक्ट कर देते हैं.

इन बीमारियों का खतरा

Add Zee News as a Preferred Source

1. डायरिया और फूड पॉइजनिंग: कॉकरोच E.coli और Salmonella जैसे बैक्टीरिया फैला सकते हैं, जो डायरिया और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.

2. अस्थमा और एलर्जी: कॉकरोच की लार और मल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. जिन लोगों को पहले से सांस की समस्या है, उन्हें ज्यादा दिक्कत हो सकती है.

3. टाइफॉइड और हैजा: कॉकरोच गंदे इलाकों से कीटाणु लाकर हमारे ब्रश पर छोड़ते हैं. इससे टाइफॉइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

4. पेट और आंतों के इंफेक्शन: इंफेक्टेड टूथब्रश से मुंह में बैक्टीरिया पहुंचते हैं, जिससे पेट दर्द, उल्टी और संक्रमण हो सकता है.

कैसे बचें इस खतरे से?

1. टूथब्रश को हमेशा कवर में रखें
बाजार में टूथब्रश कवर आसानी से मिल जाते हैं. ब्रश इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर कवर में रख दें. इससे कॉकरोच या कोई भी कीड़ा सीधे ब्रश तक नहीं पहुंच पाएगा.

fallback

2. ब्रश को सूखी जगह रखें
हमेशा ध्यान रखें कि ब्रश गीली सतह या सिंक के पास न रखा हो. नमी में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. बेहतर होगा कि ब्रश को कमरे में या किसी एयरटाइट कैबिनेट में रखें.

3. हर 3 महीने में बदलें टूथब्रश
भले ही ब्रश सही हालत में दिखे, लेकिन टाइम-टाइम पर उसे बदलना जरूरी है. 2 से 3 महीने बाद ब्रश बदलना सेहत के लिहाज से अच्छा है.

4. बाथरूम की सफाई करें
अगर बाथरूम में कॉकरोच बार:बार दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वहां सफाई की कमी है. समय:समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें और बाथरूम को सूखा रखें.

5. फ्लश करने के बाद ढक्कन बंद करें
फ्लश करने पर बारीक बूंदों के साथ बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं. अगर ब्रश वहीं रखा हो तो ये इंफेक्टेड हो सकता है. इसलिए फ्लश करने से पहले ढक्कन बंद करना आदत बनाएं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Cockroachtoothbrushbathroom

Trending news

इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर नेता के पैर में लेट गया युवक
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर नेता के पैर में लेट गया युवक
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
;