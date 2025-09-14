बाथरूम में खुले टूथब्रश को टेस्ट करते हैं कॉकरोच, इन बीमारियों का खतरा, ऐसे बच सकते हैं आप

Cockroach Tastes Toothbrush: अक्सर लोग अपने टूथब्रश को इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम में ही खुले में रख देते हैं. ये आदत देखने में भले मामूली लगती हो, लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. बाथरूम वो जगह है जहां नमी, गंदगी और कीटाणुओं का सबसे ज्यादा जमाव होता है. यही वजह है कि कॉकरोच और दूसरे कीड़े:मकोड़े अक्सर बाथरूम में घूमते रहते हैं. कई बार वे हमारे खुले रखे टूथब्रश को छू लेते हैं या उस पर बैक्टीरिया छोड़ जाते हैं. ऐसे में टूथब्रश से दांत साफ करने पर बैक्टीरिया सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं.

कॉकरोच क्यों हैं खतरनाक?

कॉकरोच सिर्फ देखने में गंदे नहीं लगते, बल्कि ये कई तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस अपने शरीर पर कैरी करते हैं. ये नालियों, गटर और गंदगी में घूमते रहते हैं और फिर वहीं से कीटाणु अपने पैरों और शरीर पर लेकर आते हैं. जब यही कॉकरोच हमारे टूथब्रश तक पहुंचते हैं, तो वह ब्रश के सरफेस को इंफेक्ट कर देते हैं.

इन बीमारियों का खतरा

1. डायरिया और फूड पॉइजनिंग: कॉकरोच E.coli और Salmonella जैसे बैक्टीरिया फैला सकते हैं, जो डायरिया और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.

2. अस्थमा और एलर्जी: कॉकरोच की लार और मल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. जिन लोगों को पहले से सांस की समस्या है, उन्हें ज्यादा दिक्कत हो सकती है.

3. टाइफॉइड और हैजा: कॉकरोच गंदे इलाकों से कीटाणु लाकर हमारे ब्रश पर छोड़ते हैं. इससे टाइफॉइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

4. पेट और आंतों के इंफेक्शन: इंफेक्टेड टूथब्रश से मुंह में बैक्टीरिया पहुंचते हैं, जिससे पेट दर्द, उल्टी और संक्रमण हो सकता है.

कैसे बचें इस खतरे से?

1. टूथब्रश को हमेशा कवर में रखें

बाजार में टूथब्रश कवर आसानी से मिल जाते हैं. ब्रश इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर कवर में रख दें. इससे कॉकरोच या कोई भी कीड़ा सीधे ब्रश तक नहीं पहुंच पाएगा.

2. ब्रश को सूखी जगह रखें

हमेशा ध्यान रखें कि ब्रश गीली सतह या सिंक के पास न रखा हो. नमी में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. बेहतर होगा कि ब्रश को कमरे में या किसी एयरटाइट कैबिनेट में रखें.

3. हर 3 महीने में बदलें टूथब्रश

भले ही ब्रश सही हालत में दिखे, लेकिन टाइम-टाइम पर उसे बदलना जरूरी है. 2 से 3 महीने बाद ब्रश बदलना सेहत के लिहाज से अच्छा है.

4. बाथरूम की सफाई करें

अगर बाथरूम में कॉकरोच बार:बार दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वहां सफाई की कमी है. समय:समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें और बाथरूम को सूखा रखें.

5. फ्लश करने के बाद ढक्कन बंद करें

फ्लश करने पर बारीक बूंदों के साथ बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं. अगर ब्रश वहीं रखा हो तो ये इंफेक्टेड हो सकता है. इसलिए फ्लश करने से पहले ढक्कन बंद करना आदत बनाएं.