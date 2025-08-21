उंगली दिखाना सिर्फ बुरा ही नहीं, आपके पर्सनालिटी के बारे में बयां करता है 5 बातें?
उंगली दिखाना सिर्फ बुरा ही नहीं, आपके पर्सनालिटी के बारे में बयां करता है 5 बातें?

बातचीत में किसी की तरफ उंगली दिखाना नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे गलत समझा जा सकता है, बेहतर है कि आप इस आदत को सुधारने की कोशिश करें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:07 AM IST
उंगली दिखाना सिर्फ बुरा ही नहीं, आपके पर्सनालिटी के बारे में बयां करता है 5 बातें?

Pointing a Finger at someone: किसी की तरफ उंगली दिखाना अक्सर एक छोटी-सी आदत लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल साइंस की नजर से देखें तो ये आपकी पर्सनालिटी के कई पहलुओं को जाहिर करती है. इंसान का बॉडी लैंग्वेज उसकी सोच, कॉन्फिडेंस और अंदरूनी नेचर को बिना बोले ही जाहिर कर देती है. उंगली दिखाना भी एक ऐसा ही सिग्नल है, जो आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है.

किसी को उंगली दिखाने का मतलब

1. कॉन्फिडेंस या हावी होने की आदत
जब कोई शख्स बात करते समय सामने वाले की तरफ उंगली उठाकर इशारा करता है, तो ये उसके कॉन्फिडेंस और हावी होने की आदत को बयां करता है. ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाए और वो खुद को सही साबित करने की कोशिश में रहते हैं. हालांकि कई बार ये कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि हुक्म चलाने वाली मेंटेलिटी को भी दिखा सकता है.

2. गुस्सैल या इम्पेशेंट नेचर
उंगली दिखाने की आदत कई बार गुस्सैल और इम्पेशेंट नेचर का साइन होता है. ऐसे लोग बातचीत में संयम खो बैठते हैं और अपनी बात समझाने के बजाय दूसरों पर हावी होने लगते हैं. इससे उनकी पर्सनालिटी में सख्ती झलकती है, जो कई बार रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ पर नेगेटिव असर डाल सकती है.

3. इल्जाम लगाने की मेंटेलिटी
किसी की तरफ बार-बार उंगली दिखाना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति दूसरों पर जिम्मेदारी डालने या गलती ठहराने की आदत रखता है. “तुमने ऐसा किया”, “ये तुम्हारी गलती है” जैसे भावों के साथ उंगली उठाना बताता है कि वह व्यक्ति जवाबदेही से बचना चाहता है और दूसरों को इल्जाम देना पसंद करता है. ये आदत टीमवर्क या रिश्तों में भरोसे की पैदा कर सकती है.

4. प्राइड और सेल्फ सेंटर होना
बहुत से लोग आदतन बातचीत में उंगली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके भीतर मौजूद अहंकार और सेल्फ सेंटर होने की आदत झलकती है. वो मानते हैं कि उनकी राय ही सबसे अहम है. ऐसे लोग अक्सर सामने वाले की भावनाओं की परवाह किए बिना अपने शब्दों और इशारों से अपनी बात थोप देते हैं.

5. सुधार की संभावना
हालांकि ये आदत नेगेटिव असर डाल सकती है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है. अगर कोई शख्स सचेत होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे और उंगली दिखाने के बजाय खुली हथेली या हल्के इशारों से बात करे, तो उसकी पर्सनालिटी अधिक पॉजिटिव और दोस्ताना नजर आएगी.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

