Advertisement
trendingNow12965479
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नाखूनों पर इस सफेद लाइन का आना हो सकता है इस विटामिन की कमी का है संकेत, हो जाएं सावधान!

White Line On Nails Deficiency:  आपने देखा होगा कि नाखूनों पर कई तरह-तरह की सफेद लाइन आती है, आइए आपको बताते हैं, क्या मतलब और किस विटामिन का हो सकता है संकेत.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाखूनों पर इस सफेद लाइन का आना हो सकता है इस विटामिन की कमी का है संकेत, हो जाएं सावधान!

White Line On Nails Deficiency:   नाखूनों से जुड़ी कई तरह-तरह की हेल्थ से जुड़ी काफी सारी ऐसी बातें होती हैं, जिसको लोग काफी हद तक कम ही जान पाते हैं, कई लोगों के नाखूनों में सफेद रेखाएं पड़ जाती है, जिसको नजरअंदाज कर देते हैं. आपको बता दें ये लाइन किसी विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकती है. ये संकेत हमारे शरीर की गहराई से जुड़ी चीजों को भी अच्छे से बता सकता है अगर आप भी इस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं और सोचते हैं आखिर किस चीज की कमी हो सकती है, तो आइए आपको बताते हैं, नाखूनों पर इस सफेद लाइन का आना किस बात का संकेत हो सकता है.
 

नाखूनों पर सफेद लाइन आना का मतलब
 

1. खून की कमी

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपके भी नाखूनों पर सफेद लाइन आ रही है और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आइए आपको बताते हैं, नाखूनों पर सफेद लाइन आना का मतलब आपके शरीर में खून की कमी का होना संकेत हो सकता है.
 

2. जिंक की कमी

अगर आपके भी नाखूनों में सफेद लाइन आ रही है, तो जिंक की कमी का संकेत हो सकता है. आपको इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी हेल्थ पर भी काफी अच्छे से ध्यान देना चाहिए.
 

3. फंगल इंफेक्‍शन

अगर आपके नाखूनों पर सफेद निशान पड़ रहे हैं, तो फंगल इंफेक्‍शन का खतरा भी हो सकता है. नाखूनों पर कुछ छोटे सफेद दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए.इन सभी कमी को दूर करने के लिए आपरो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध-दही-अंडों का सेवन अपनी डाइट में जरूर करना चाहिए. आपको अपनी डाइट में फलों को भी जरूर शामिल करना चाहिए. बाहर की चीजों को खाने के बजाय आपको घर पर बनी हेल्दी चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए. 
 

इसे भी पढ़ें:  दांतों पर जमे पीले प्लाक को हटाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, चमक जाएगी बत्तीसी

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

white line mean on nailswhite line on nails deficiency

Trending news

इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? फटाफट जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? फटाफट जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?