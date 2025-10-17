नाखूनों पर इस सफेद लाइन का आना हो सकता है इस विटामिन की कमी का है संकेत, हो जाएं सावधान!

White Line On Nails Deficiency: नाखूनों से जुड़ी कई तरह-तरह की हेल्थ से जुड़ी काफी सारी ऐसी बातें होती हैं, जिसको लोग काफी हद तक कम ही जान पाते हैं, कई लोगों के नाखूनों में सफेद रेखाएं पड़ जाती है, जिसको नजरअंदाज कर देते हैं. आपको बता दें ये लाइन किसी विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकती है. ये संकेत हमारे शरीर की गहराई से जुड़ी चीजों को भी अच्छे से बता सकता है अगर आप भी इस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं और सोचते हैं आखिर किस चीज की कमी हो सकती है, तो आइए आपको बताते हैं, नाखूनों पर इस सफेद लाइन का आना किस बात का संकेत हो सकता है.



नाखूनों पर सफेद लाइन आना का मतलब



1. खून की कमी

अगर आपके भी नाखूनों पर सफेद लाइन आ रही है और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आइए आपको बताते हैं, नाखूनों पर सफेद लाइन आना का मतलब आपके शरीर में खून की कमी का होना संकेत हो सकता है.



2. जिंक की कमी

अगर आपके भी नाखूनों में सफेद लाइन आ रही है, तो जिंक की कमी का संकेत हो सकता है. आपको इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी हेल्थ पर भी काफी अच्छे से ध्यान देना चाहिए.



3. फंगल इंफेक्‍शन

अगर आपके नाखूनों पर सफेद निशान पड़ रहे हैं, तो फंगल इंफेक्‍शन का खतरा भी हो सकता है. नाखूनों पर कुछ छोटे सफेद दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए.इन सभी कमी को दूर करने के लिए आपरो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध-दही-अंडों का सेवन अपनी डाइट में जरूर करना चाहिए. आपको अपनी डाइट में फलों को भी जरूर शामिल करना चाहिए. बाहर की चीजों को खाने के बजाय आपको घर पर बनी हेल्दी चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए.



