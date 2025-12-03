Advertisement
trendingNow13027605
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बासी मुंह रोजाना चबाएं 2-3 ये हरी कड़वी पत्तियां, शरीर में दिखने लग सकते हैं ये कमाल के असर!

Neem Leaves Benefits: नीम की पत्तियां आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इसको खाने से आपके शरीर की कई सारी बीमारियों भी दूर हो जाती हैं, आइए आपको बताते हैं बासी मुंह रोजाना 2-3 ये हरी पत्तियों को चबाने के फायदे.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बासी मुंह रोजाना चबाएं 2-3 ये हरी कड़वी पत्तियां, शरीर में दिखने लग सकते हैं ये कमाल के असर!

Neem Leaves Benefits: आजकल की बिजी लाइफ और बदलती जिंदगी के बीच लोगों अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भुल ही गए हैं. ऑफिस की टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है, इसका बुरा असर दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है. कई लोग खान-पान पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से कई दिक्कतें होने लगती हैं. नीम की पत्तियां सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आयुर्वेद में सुबह बासी मुंह रोजाना 2-3 ये हरी पत्तियों को चबाने से गजब के फायदे मिल सकते हैं. अगर आप भी अपने शरीर में गजब के फायदे देखना चाहते हैं, तो आप इस कड़वी पत्तियों को रोजाना बासी मुंह चबा सकते हैं. 
 

नीम की पत्तियों को चबाने के फायदे
 

1. कब्ज से छुटकारा 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना नीम की पत्तियों को चबा सकते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. पेट की सारी दिक्कत को ठीक करने के लिए भी ये जरूरी है. 
 

2. टॉक्सिन्स को बाहर 

नीम की पत्तियों को अगर आप रोजाना चबाते हैं, तो शरीर से सारे टॉक्सिन्स को आप बाहर कर सकते हैं. शरीर की सारी गंदगी को दूर करने के लिए आप इसको चबा सकते हैं. 
 

3.  इम्यून सिस्टम मजबूत

आजकल लोग अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को फिट और बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो आप रोजाना बासी मुंह  2-3 ये हरी कड़वी पत्तियां को चबा सकते हैं. इस पत्ती को आपको रोजाना चबाना चाहिए. 
 

इसे भी पढ़ें:  सर्दियों में ही क्यों होती है AQI की चिंता, गर्मी में क्यों नहीं; कैसे चेक करते हैं
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

neem leaves benefitsNeem LeavesHealth care tips

Trending news

नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल