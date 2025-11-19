Advertisement
सर्दियों में नमक के पानी में पैर डुबोने से शरीर में क्या असर दिख सकते हैं? जानें इसके कमाल के फायदे!

Winter care tips: सर्दियों में आपको अपने शरीर का खास ध्यान रखना चाहिए. आज आपको बताते हैं सर्दियों में नमक के पानी में पैर डुबोने से शरीर में क्या असर दिख सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:17 PM IST
Winter care tips:  सर्दियां आते ही शरीर में कई तरह-तरह की समस्या दिखने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, थके-हारे घर पर आते हैं और शरीर बिल्कुल थका-थका सा लगने लगता है. अगर आप ठंड के मौसम में अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो नमक के पानी में पैर डुबोने से आपको कमाल के असर दिख सकते हैं, अगर आप भी इसके फायदों के बारे में नहीं जानते है, तो आइए आपको बताते हैं इसको रोजाना करने से आपको क्या-क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं. 
 

नमक के पानी में पैर डुबोने से शरीर में होने वाले फायदे

1. मानसिक तनाव दूर

अगर आप ठंड के मौसम में नमक के पानी में पैर डुबोकर 20 मिनट तक रहते हैं, तो आपको मानसिक तनाव दूर से छुटकारा मिल सकता है. आपके मन को शांत करने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
 

2. गहरी नींद

आजकल अधिकतर लोगों को नींद ना आने की दिक्कत काफी ज्यादा होती है. भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद ना आना समस्या बन गया है अगर आप रोजाना सोने से पहले नमक के पानी में पैर डुबोकर रहते हैं, तो मन को शांति मिलती है.
 

3. मांसपेशियों को आराम

नमक के पानी में पैर डुबोकर अगर आप रखते हैं, तो आपकी मांसपेशियों को काफी ज्यादा आराम मिल सकता है और आपका शरीर अंदर से ही एक्टिव रह सकता है.
 

4. पैरों के दर्द और सूजन

अगर आप रात में सोने से पहले नमक के पानी में पैर डुबोकर सोते हैं, तो पैरों के दर्द और सूजन से आपको छुटकारा मिल सकता है. 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

 

