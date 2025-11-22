महिलाओं के शरीर से यूट्रस निकालने के बाद क्या होता है असर, जानें इसका जवाब!

यूट्रस महिलाओं के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जरूरी हिस्सा होता है, जहां पीरियड्स, कंसीव और प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए बेहद जरूरी होता है. कई बार महिलाएं सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ब्लीडिंग, यूट्रस में फाइब्रॉइड,एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर की वजह से सर्जरी की वजह से यूट्रस हटवाना पड़ता है. मेडिकल टर्म में इसे हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं. सर्जरी के बाद शरीर में मानसिक और शारीरिक बदलाव लगता है.

क्यों यूट्रस निकालना पड़ता है?

जरूरत से ज्यादा और असामान्य में मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग

यूट्रस में फाइब्रॉइड या ट्यूमर

एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस

यूट्रस, सर्विक्स या एंडोमेट्रियल कैंसर

पेल्विक इंफेक्शन या यूट्रस का प्रोलैप्स

यूट्रस निकालने के बाद क्या होता है

जब यूट्रस निकाला जाता है, तो महिला की कंसीव करने की क्षमता खत्म हो जाती है. शरीर में हार्मोन उत्पादन रुक जाता है. यूट्रस बाहर निकालने के बाद महिलाओं के पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं.

प्रेग्नेंसी

यूट्रस की सर्जरी होने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो सकती है.

यूट्रस की सर्जरी होने पर अचानक हार्मोन में गिरावट की वजह से शरीर में गर्मी लगना, रात में पसीना आना, चिड़चिड़ापन, थकान और अनिद्रा जैसी समस्या हो सकता है.

सर्जरी के बाद एस्ट्रोजन में कमी होने की वजह स्किन रफ हो जाते हैं वहीं हेयर लॉस की समस्या भी हो जाती है. स्किन पर झुर्रियां आने लगती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

