Advertisement
trendingNow13014590
Hindi Newsलाइफस्टाइल

महिलाओं के शरीर से यूट्रस निकालने के बाद क्या होता है असर, जानें इसका जवाब!

यूट्रस महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है. यूट्रस प्रेग्नेंसी कंसीव करने और पीरियड्स के लिए बेहद जरूरी है. मेडिकल टर्म में इसे हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं. सर्जरी के बाद शरीर में मानसिक और शारीरिक बदलाव लगता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं के शरीर से यूट्रस निकालने के बाद क्या होता है असर, जानें इसका जवाब!

यूट्रस महिलाओं के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जरूरी हिस्सा होता है, जहां पीरियड्स, कंसीव और प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए बेहद जरूरी होता है. कई बार महिलाएं सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ब्लीडिंग, यूट्रस में फाइब्रॉइड,एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर की वजह से सर्जरी की वजह से यूट्रस हटवाना पड़ता है. मेडिकल टर्म में इसे हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं. सर्जरी के बाद शरीर में मानसिक और शारीरिक बदलाव लगता है. 

क्यों यूट्रस निकालना पड़ता है? 
जरूरत से ज्यादा और असामान्य में मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग 
यूट्रस में फाइब्रॉइड या ट्यूमर 
एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस 
यूट्रस, सर्विक्स या एंडोमेट्रियल कैंसर 
पेल्विक इंफेक्शन या यूट्रस का प्रोलैप्स

यूट्रस निकालने के बाद क्या होता है 
जब यूट्रस निकाला जाता है, तो महिला की कंसीव करने की क्षमता खत्म हो जाती है. शरीर में हार्मोन उत्पादन रुक जाता है. यूट्रस बाहर निकालने के बाद महिलाओं के पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेग्नेंसी 
यूट्रस की सर्जरी होने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो सकती है. 

यूट्रस की सर्जरी होने पर अचानक हार्मोन में गिरावट की वजह से शरीर में गर्मी लगना, रात में पसीना आना, चिड़चिड़ापन, थकान और अनिद्रा जैसी समस्या हो सकता है. 

सर्जरी के बाद एस्ट्रोजन में कमी होने की वजह स्किन रफ हो जाते हैं वहीं हेयर लॉस की समस्या भी हो जाती है. स्किन पर झुर्रियां आने लगती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

आंखों में दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
Dubai Tejas Crash
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
kerala news in hindi
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
Maoist
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
nirav modi
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन