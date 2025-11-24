क्यों नाश्ता करना है जरूरी? ब्रेकफास्ट स्कीप करने से बॉडी में क्या होता है असर, क्या है परफेक्ट मॉर्निंग मील?

Breakfast Benefits: सुबह का नाश्ता बेहद जरूरी होता है. ये दिनभर आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है. वहीं रातभर भूखे रहने के बाद सुबह हमारे शरीर को पोषण की जरूरत होती है. लेकिन कई बार बिजी लाइफस्टाइल या आलस के चलते बहुत से लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, जिससे सेहत पर कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. ऐसे में सही और बैलेंस्ट नाश्ता डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी है, इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बल्ड शुगर कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी बूस्ट होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नाश्ता करना क्यों जरूरी है और इसे नहीं करने से बॉडी पर क्या असर पड़ता है?

क्यों जरूरी है नाश्ता करना?

रात के खाने और सुबह उठने के बीच लगभग 7 से 10 घंटे का अंतर होता है, जो बॉडी के लिए एक तरह से फास्टिंग की तरह काम करता है. ऐसे में सुबह का रातभर के फास्ट को तोड़कर शरीर को एनर्जी देने का काम करता है. नाश्ता करने से बॉडी को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्व मिलते हैं, जो दिन भर आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखता है. ऐसे में अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं, तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे दिन भर थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

नाश्ता छोड़ने से ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म पर असर

ब्रेकफास्ट न करना ब्लड शुगर लेवल पर बुरा असर डाल सकता है. खासतौर पर अगर आप दोपहर का भोजन देर से करते हैं. इससे डायबिटिज का खतरा बढ़ सकता है. इसके साथ-साथ नाश्ता स्किप करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण कैलोरी कम बर्न होती है और शरीर में सुस्ती महसूस होती है. इसके साथ-साथ नाश्ता न करने से इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है.

मॉर्निंग थाली में क्या-क्या होना चाहिए?

हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतबल भारी-भरकम खाना नहीं, बल्कि बैलेंस्ड और पोषक खान-पान होता है. ऐसे में सुबह के ब्रेकफास्ट में ओट्स, दलिया, पोहा, उपमा खाएं, इसके साथ-साथ दूध, दही, पनीर भी शामिल कर सकते हैं, साथ ही केल, सेब, पपीता जैसे फल और बादाम, अखरोट, मूंगफली भी खाना फायदेमंद है. इस चीजों से दिन की शुरुआत करने से दिन भर बॉडी में एनर्जी बनी रहती है.

