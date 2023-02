After Eating Habits: खाने के तुरंत बाद कभी न करें ऐसे काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

What I Should Not Do After Eating: भोजन करना हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, हममें से ज्यादातर लोग कम से कम 3 टाइम मील जरूर लेते हैं. हमें इस बात की सलाह दी जाती है कि खाना वक्त पर खाना चाहिए, साथ ही ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को स्किप करने से भी परहेज करना चाहिए. हम इस चीज पर जोर देते हैं कि हमें किन चीजों का सेवन करना है, लेकिन कई बार हम खाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं जिससे सेहत को तगड़ा नुकसान हो सकता है.

खाने के बाद न करें ऐसी गलतियां

1. नहाने की आदत

आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ लोगों को भरपेट खाना खाने के बाद नहाने की आदत होती है, लेकिन ये तरीका खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कब्ज या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है. इसलिए स्नान के बाद ही भोजन करें, भारतीय संस्कृति में इसलिए ऐसा किया जाता है.

2. स्मोकिंग की लत

सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और गांजे की आदत वैसे ही बुरी है, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं, तो आप खुद को भारी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. इससे आपका मोटापा तेजी से बढ़ेगा, साथ ही बॉडी फंक्शन में भी दिक्कत आती है.

3. तुरंत लेट जाना

अक्सर हम दोपहर या रात के खाने के बाद बिस्तर या सोफे पर लेट जाते है, ये आदत काफी बुरी है, इससे पेट और कमर की चर्बी तेजी से बढ़ती है, साथ ही ब्लड शुगर लेवल में भी इजाफा हो सकता है. इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप मील के बाद 10 से 15 मिनट जरूर टहल लें, ये सेहत के लिए अच्छा रहेगा.

4. फल खाने की आदत

अगर आपको भोजन करने के बाद फल खाने की आदत है, तो इसे तुरंत बदल डालें क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. इससे आप एसिडिटी का शिकार हो सकते हैं. मील के करीब 3 घंटे बाद ही फ्रूट खाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

