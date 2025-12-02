Advertisement
किसी गैस चेंबर से कम नहीं दिल्ली-NCR की हवा, जानें क्या होता है AQI; किस तकनीक से होती है निगरानी?

किसी भी शहर की हवा कितनी साफ और कितनी खराब है इसके बारे में एयर क्वालिटी इंडेक्स  यानी AQI से पता चलता है. AQI एक सूचकांक है जिसे  सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाया गया है. आइए जानते हैं  AQI क्या है?

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:25 PM IST
इन दिनों दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का लेवल अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है. वायु की गुणवत्ता खराब स्तर पर है. किसी भी शहर की वायु गुणवत्ता को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI से मापा जाता है. यह सूचकांक सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाया जाता है. किसी भी शहर का AQI जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को देखा जाता है और उनकी मात्रा को मापा जाता है. AQI के लेवल से पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है. आइए जानते हैं AQI क्या है 

क्या होता है AQI? 
AQI जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं. AQI से पता चलता है कि हवा में प्रदूषण कितना है. AQI के द्वारा पता चलता है कि हमारे शहर की हवा कितनी गंदी है. AQI एक इंडिकेटर है जिसे सरकारी एजेंसियों ने बनाया है. यह हवा की गुणवत्ता बताने और आगे के पूर्वानुमान जानने के लिए तैयार किया गया है.

AQI की निगरानी किस तकनीक से की जाती है 
आजकल हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है. भारत में Safar जैसे ऐप की मदद से मोबाइल फोन पर AQI चेक कर सकते हैं. वहीं सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और कंप्यूटर मॉडल भी AQI का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है.  भारत में नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एनएएमपी) वायु गुणवत्ता की निगरानी करती है. 

बदलते मौसम का AQI पर क्या असर पड़ता है 
सर्दियों के मौसम में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ जाता है. ठंड की वजह से भी प्रदूषण बढ़ जाता है वहीं दिल्ली के आसपास फसल जलाने और दीवाली में पटाखें जलाने से भी हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. 

AQI का आम लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ता है 
AQI का सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से हैं. दरअसल खराब AQI में रहने से सांस संबंधी बीमारी और फेफड़ों से संबंधी समस्या बढ़ जाती है. वहीं हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है. खराब AQI से बच्चों को छोटी उम्र में ही सांसों से संबंधी समस्या हो सकती है. खराब AQI फेफड़ों को कमजोर बनाता है. 

