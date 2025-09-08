कमरे में नहीं, Gen Z को वॉशरूम में मिलता है सुकून! जानें क्यों युवाओं में बढ़ रहा है Bathroom Camping का क्रेज

Bathroom Camping: Gen Z जनरेशन के लोग आए दिन अपने अजीबो-गरीब ट्रेंड्स की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन ट्रेंड्स के बारे में जानना बेहद पसंद होता है. आज हम आपको बताएंगे कि Gen Z के बीच बेहद तेजी से वायरल हो रहा ट्रेंड ‘बाथरूम कैंपिंग’ क्या है और लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं.
Bathroom Camping Gen Z Trend: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई ट्रेंड Gen Z के बीच बेहद तेजी से वायरल होता रहता है. कई लोग ऐसे होते हैं जो हर वायरल ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया के इस जमाने में हर कोई सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लग जाता है, जिससे लोगों को नए-नए ट्रेंड का पता लगता है. आजकल सोशल मीडिया के गलियारों में एक ट्रेंड बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका नाम है बाथरूम कैंपिंग. आज हम आपको बताएंगे कि बाथरूम कैंपिंग क्या होती है और क्यों इसे Gen Z के बीच इतना पसंद किया जा रहा है.
क्या है बाथरूम कैंपिंग ट्रेंड?
सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल एक ट्रेंड बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका नाम है बाथरूम कैंपिंग सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने वीडियो और फोटो अपलोड कर रहे हैं. इन रील्स में लोग अपने बाथरूम में समय बिताते नजर आ रहे हैं. बहुत से लोग बाथरूम में फोन इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, तो कई लोग अपनी पसंदीदा सीरीज देख रहे हैं. बाथरूम कैंपिंग ट्रेंड को कई लोग रिलैक्स करने का तरीका मान रहे हैं और इसे मी टाइम को इंजॉय करने का नाम दे रहे हैं. वहीं बहुत से लोग इसे समय बर्बाद करना और एक तरह की अजीब हरकत कह रहे हैं. कई युवा बाथरूम में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जिसे वो बाथरूम कैंपिंग का नाम देते हैं. बहुत से लोग इसे तनाव दूर करने का तरीका भी मानते हैं.
क्या हैं फायदे?
बाथरूम कैंपिंग के जरिए लोग मी टाइम का लुत्फ उठा पाते हैं और अकेले में कई बार कई तरह की क्रिएटिव चीजें सोच लेते हैं. बहुत से लोगों का मानना है कि बाथरूम कैंपिंग एंग्जायटी और स्ट्रेस को भी दूर भगाने में मददगार साबित हो सकता है.
क्या हैं नुकसान?
बाथरूम कैंपिंग लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ा सकती है, जिससे आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है. कई लोग बाथरूम कैंपिंग की वजह से अपने परिवार के साथ बेहद कम समय बिता पाते हैं और लोगों से दूर होने लगते हैं. बाथरूम में कई तरह के कीटाणु भी मौजूद होते हैं. ज्यादा समय बाथरूम में बिताने की वजह से ये कीटाणु लोगों की इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोग बीमार पड़ सकते हैं.
ट्रेंड्स होते हैं वायरल
आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्रेंड्स वायरल होते हैं और लोग बिना कुछ सोचे-समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं. किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले लोगों को इसके फायदे और नुकसान के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी ट्रेंड को अपनाना चाहिए.