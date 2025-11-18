Advertisement
क्या है भजन क्लबिंग, Gen-Z में क्यों बढ़ रहा है ये क्रेज?

जेन जी अपने वाइब के अनुसार काम करते हैं. भजन के साथ भी जेन-जी ने कुछ ऐसा ही किया है. भजन को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है. जिसका उन्होंने भजन क्लबिंग नाम दिया है. आइए जानते हैं क्या है भजन क्लबिंग 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:43 PM IST
इन दिनों कॉफी शॉप लॉन्ज, पार्क या सोसाइटी में यंग लोग ग्रुप्स में भजन गाते दिखते हैं. गिटार और आधुनिक म्यूजिक टूल्स का इस्तेमाल कर भक्ति के गानों में लीन होते हैं. इन दिनों यंग लोग हनुमान चालीसा और हरे राम हरे कृष्णा के भजन गाते हुए नजर आते हैं. जेन जी कॉलेज कैंटीन से लेकर हॉस्टल में भजन करते हैं वहीं जेन ने इसे भजन क्लबिंग का नाम दिया है. 

क्या है भजन क्लबिंग 
भजन क्लबिंग के दौरान यंग लोग भक्ति गीतों पर झूमते हैं और तालियां बजाते हैं. ज्यादातर इस ग्रुप में जेन जी होते हैं. पुराने भजन को आधुनिक म्यूजिक बीट्स के साथ गाया जाता है. इन दिनों भजन क्लबिंग काफी पॉपुलर हो रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं भजन क्लबिंग वीडियो 
सोशल मीडिया पर भजन क्लबिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियों में एक बड़े हॉल में लोग बैठे हैं वहीं स्टेज पर यंग लोगों का ग्रुप गिटार और ड्रम के साथ श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं हॉल में बैठे लोग इस भजन को गा रहे हैं. 

हीलिंग का बेस्ट वे 
जेन जी को लेकर अक्सर कई तरह के सवाल किए जाते हैं कि जेन-जी जनरेशन बहुत स्ट्रेस जनरेशन हैं उदास रहने वाली जनरेशन हैं. लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो जेन जी किसी के पीछे नहीं हैं. उनके भक्ति का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि वह भक्ति से खुद को हील करना चाहते हैं. इसी वजह से भजन क्लबिंग जैसी चीजें इन दिनों वायरल हो रही है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

