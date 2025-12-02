सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने किया भूत शुद्धि विवाह, जानें क्या है ये परंपरा और इसका महत्व

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध चुके हैं. कपल ने शादी कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में की थी. सामंथा और राज ने भूत शुद्धि विवाह किया है. आइए जानते हैं क्या है भूत शुद्धि विवाह.

क्या होता है भूत शुद्धि विवाह

इंडिया टुडे की खबर के अनुसार यह एक प्राचीन यौगिक रस्म है. इस रस्म में दूल्हा-दुल्हन के शरीर,मन और ऊर्जा को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से पूरी तरह शुद्ध किया जाता है. भूत शुद्धि विवाह में पति-पत्नी के बीच गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा का रिश्ता बनता है. ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिका एकता आती है.

किस तरह से होता है ये विवाह

इस विवाह में लिंग भैरवी देवी की कृपा मांगी जाती है. कपल पवित्र अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं. मंदिर में देवी के सामने एक दूसरे के साथ आजीव साथ निभाने की कसम लेते हैं. शादी का यह समारोह बेहद शांत, सादा और निजी होता है. इस शादी में करीबी लोग और दोस्त शामिल होते है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशा केंद्र से क्या है संबंध

भूत शुद्धि विवाह ईशा केंद्र में होता है. ईशा केंद्र में 3 तरह के विवाह होते हैं. भूत शुद्धि विवाह, लिंग भैवरी विवाह और विवाह वैभव. इसमें भूत शुद्धि विवाह को सबसे शुद्ध और शक्तिशाली माना जाता है. अगर दुल्हन गर्भवती हो तो यह विशेष अनुष्ठान नहीं हो पाता है.