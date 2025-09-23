Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है कैप्सूल वार्डरोब का ट्रेंड, फैशन इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो

फैशन की दुनिया में आए दिन कई अलग-अलग तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. आजकल कैप्सूल वार्डरोब का ट्रेंड सोशल मीडिया के गलियारों में काफी तेजी और जोरों शोरों से वायरल हो रहा है. फैशन इंफ्लुएंसर से लेकर Gen Z तक के बीच इस ट्रेंड को फॉलो करने की होड़ लगी हुई है. ये ट्रेंड बाकी ट्रेंड से काफी अलग है क्योंकि ये लोगों के बेहद काम भी आ रहा है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है ये कैप्सूल वार्डरोब का ट्रेंड और कैसे आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं.

क्या है कैप्सूल वार्डरोब?

कैप्सूल वार्डरोब का सीधा मतलब होता है कि वार्डरोब में वैसे कपड़े रखना जो बेहद जरूरी हो या फिर आप उसे बार-बार कई तरीके से स्टाइल कर के पहन सकते हैं. जिन लोगों को कम और अच्छे कपड़े रखना पसंद है उनके लिए कैप्सूल वार्डरोब का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा माना जाता है. कैप्सूल वार्डरोब में केवल वही चीजें शामिल होती हैं जो लोगों के लिए काफी जरूरी हो और उन्हें हर ओकेजन पर इस्तेमाल किया जा सके.





कम स्पेस

आजकल बड़े शहरों में लोगों के घरों में जगह की काफी दिक्कत रहती है. ऐसे में कई लोग अपने रूम को ऐसे कपड़ों से भर लेते हैं, जिन्हें वो साल में एक से दो बार ही पहनते हैं. बहुत से ऐसे कपड़े भी होते हैं जिसे लोग सेल में कम दाम पर खरीद तो लेते हैं पर कभी पहनते नहीं हैं और वो वार्डरोब में पड़े रहते हैं जिससे बाकी कपड़ों के लिए काफी कम स्पेस बचता है. ऐसे में कैप्सूल वार्डरोब का ट्रेंड लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

कैप्सूल वार्डरोब में क्या रखें

ब्लू जींस, ब्लैक और व्हाइट शर्ट या टी-शर्ट, ब्लैक पैंट्स, एक एथनिक सेट, कार्गो, लेदर जैकेट इसी प्रकार की और भी अन्य चीजें. कैप्सूल वार्डरोब का सीधा मतलब होता है कि वार्डरोब में केवल ऐसी चीजें रखना जिसे आप आए दिन पहनते हैं और जिसे अलग-अलग तरह से स्टाइल कर के कई तरह के ओकेजन पर पहना जा सकता हो जैसे कि मल्टीपर्पस कपड़े.

मिनिमलिस्ट

आजकल बहुत से कॉलेज के बच्चे और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. ये ट्रेंड पैसे बचाने का काम तो करता ही है साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इस ट्रेंड को फॉलो कर के लोग अपने वार्डरोब और कमरे में काफी जगह बना सकते हैं. ये ट्रेंड मिनिमलिस्ट फैशनिस्टा के लिए बेस्ट माना जा रहा है.