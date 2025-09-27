40+ के लोगों में क्यों बढ़ रहा है कोलेजन पाउडर का ट्रेंड? जानिए बढ़ती उम्र से इसका क्या है लेना देना

Anti Ageing Tips: एजिंग के असर को कम करने के लिए अक्सर लोग कई तरह की तरकीबें या उपाय करते हैं, लेकिन अब कोलेजन पाउडर ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है.
What is Collagen Powder: आजकल हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी मार्केट में कोलेजन पाउडर का नाम तेजी से सुनने को मिल रहा है. खासतौर पर 40+ उम्र के लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करने लगे हैं. सवाल ये है कि आखिर इस सप्लिमेंट की डिमांड अचानक क्यों बढ़ रही है और इसका बढ़ती उम्र से क्या कनेक्शन है?
कोलेजन क्या है?
कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, जो हमारे शरीर में स्किन, हड्डियों, मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. ये स्किन को टाइट और लचीला रखता है और हेयर और नेल्स की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है.
उम्र बढ़ने पर कोलेजन क्यों घटता है?
रिसर्च बताते हैं कि 25 से 30 साल की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन का नेचुरल प्रोडक्शन धीरे-धीरे कम होने लगता है. 40 साल के बाद ये कमी और ज्यादा बढ़ जाती है. इसके कारण स्किन पर झुर्रियां दिखने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है. यही वजह है कि इस उम्र में लोग कोलेजन पाउडर या सप्लिमेंट लेना पसंद करने लगे हैं.
40+ एज में कोलेजन पाउडर का बढ़ता ट्रेंड क्यों?
1. एंटी-एजिंग बेनिफिट्स
लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन पर उम्र का असर कम दिखे. कोलेजन सप्लिमेंट स्किन को टाइट करने और झुर्रियां घटाने में मददगार माना जाता है.
2. जॉइंट हेल्थ
40+ में घुटनों और जोड़ों का दर्द आम परेशानी बन जाती है. कोलेजन पाउडर कार्टिलेज को सपोर्ट कर सकता है, जिससे जॉइंट पेन कम हो सकता है.
3. हड्डियों की मजबूती
बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. कोलेजन हड्डियों की डेंसिटी बनाए रखने में मदद करता है.
4. हेयर और नेल्स ग्रोथ
इस उम्र में बाल पतले होना और नेल्स का टूटना भी आम समस्या है. कोलेजन सप्लिमेंट इन्हें हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है.
5. फिटनेस और मसल्स सपोर्ट
40+ लोग जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वे कोलेजन पाउडर से मसल्स की मजबूती बनाए रखने की उम्मीद रखते हैं.
कैसे करें इस्तेमाल?
कोलेजन पाउडर को पानी, जूस, कॉफी या स्मूदी में मिलाकर लिया जा सकता है. बाजार में यह फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड दोनों वेरायटी में मिलते है.
सावधानी भी जरूरी
हालांकि कोलेजन पाउडर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे लेने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है. हर किसी की बॉडी की ज़रूरत और हेल्थ कंडीशन अलग होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.