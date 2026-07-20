Add Zee Business As A Preferred Source
App

टाइप 1 या टाइप 2, कौन-सी डायबिटीज है ज्यादा खतरनाक, आसान शब्दों में समझें

डायबिटीज 2 तरह की होती है एक टाइप 1 और दूसरी टाइप 2, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक डायबिटीज कौन सी है. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 20, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:30 PM IST
टाइप 1 या टाइप 2, कौन-सी डायबिटीज है ज्यादा खतरनाक, आसान शब्दों में समझें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
DU एडमिशन के लिए लिस्ट जारी, जानें टॉप कॉलेजों में दाखिले के लिए चाहिए कितना स्कोर
DU Admission 202630 min ago
2
Jammu and Kashmir40 min ago
3
Karnataka zipline accident49 min ago
4
Punjab50 min ago
5
चांदी का भाव51 min ago