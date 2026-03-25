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लिप मास्क और लिप बाम में क्या है अंतर? जानें आपके होंठों के लिए क्या है बेस्ट

फटे होंठों को सॉफ्ट बनाने के लिए अक्सर लोग लिप बाम और लिप मास्क का इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं लिप्स को सॉफ्ट और मुलायम कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:03 AM IST
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लिप मास्क और लिप बाम में क्या है अंतर? जानें आपके होंठों के लिए क्या है बेस्ट

बदलते मौसम का असर सेहत के साथ-साथ स्किन पर भी पड़ता है. होंठों की देखभाल के लिए अक्सर लोग लिप बाम और लिप मास्क का इस्तेमाल करते हैं. फटे और सूखे होंठ को मुलायम बनाने के लिए अक्सर लोग लिप मास्क का इस्तेमाल करते हैं. वहीं लोगों के जेहन में आता है कि लिप बाम और लिप मास्क में अंतर क्या होता है. आइए जानते हैं लिप मास्क और लिप बाम में क्या अंतर है? 

लिप बाम क्या है 
लिप बाम एक इमरजेंसी प्रोटेक्शन है. लिप बाम होंठों के ऊपर एक पतली सी परत बनाती है. जिससे लिप्स की नेचुरल नमी बनी रहती है. 

लिप बाम कब लगाएं 
लिप बाम को आप दिन के समय लगा सकते हैं. जब आपको लगे कि आपके होंठ सूख रहे हैं या फिर लिप्स में खिचाव ज्यादा महसूस हो रहा है तो आप लिप बाम लगा सकते हैं. 

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लिप मास्क क्या है 
लिप मास्क होंठों के लिए डीप ट्रीटमेंट की तरह काम करता है. लिप बाम से ज्यादा गाढ़ा और असरदार होता है. लिप मास्क में विटामिन, ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है. 

लिप मास्क कब लगाएं 
लिप मास्क का इस्तेमाल अक्सर रात के समय करना चाहिए. लिप मास्क को लगाकर रातभर के लिए छोड़ दें. इससे लिप्स की स्किन रिपेयर होती है. सुबह आपको सॉफ्ट लिप्स मिलेंगे. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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