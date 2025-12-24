Advertisement
इंटरनेट और स्मार्टफोन कर रहा है आपकी याददाश्त कमजोर, डिजिटल डिमेंशिया से बढ़ रही है मस्तिष्क की थकान और तनाव

इंटरनेट और स्मार्टफोन कर रहा है आपकी याददाश्त कमजोर, 'डिजिटल डिमेंशिया' से बढ़ रही है मस्तिष्क की थकान और तनाव

आज के समय में अधिकतर लोग छोटे-छोटे काम के लिए डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करते हैं. स्मार्टफोन, इंटरनेट और एप्स पर निर्भर होने से दिमाग की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:48 PM IST
इंटरनेट और स्मार्टफोन कर रहा है आपकी याददाश्त कमजोर, 'डिजिटल डिमेंशिया' से बढ़ रही है मस्तिष्क की थकान और तनाव

आज के डिजिटल युग में हमारी याददाश्त पर तकनीक का असर साफ दिख रहा है. पहले हम छोटे-छोटे काम, जैसे किसी नंबर को याद रखना, बच्चों को पहाड़े सिखाना या हाल ही में देखी गई फिल्म को याद करना, आसानी से कर लेते थे. लेकिन अब, स्मार्टफोन, इंटरनेट और एप्स के इस दौर में मस्तिष्क को लगातार सुविधा मिल रही है, जिससे इसकी स्वाभाविक क्षमता धीरे-धीरे कमजोर हो रही है.

स्क्रीन स्क्रॉल करने से दिमाग पर पड़ता है दबाव 
जब हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हो, तो मस्तिष्क को उसे याद रखने की जरूरत ही कम पड़ती है. इसी वजह से लोग अक्सर यह अनुभव करते हैं कि हाल ही में कौन-सा मैसेज पढ़ा या कौन-सी फाइल सेव की, यह याद रखना मुश्किल हो गया है.तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का सबसे बड़ा असर एकाग्रता पर पड़ता है. लोग एक साथ कई काम कर लेते हैं. स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करना और सोशल मीडिया पर समय बिताना मस्तिष्क पर लगातार दबाव डालता है, जिसके चलते सोचने-समझने, तर्क करने और फैसले लेने की क्षमता धीरे-धीरे प्रभावित होती है. जब दिमाग किसी कार्य पर पूरी तरह केंद्रित रहता है और उसे पूरा करने की संतुष्टि मिलती है, तभी स्मरण शक्ति मजबूत होती है. लेकिन तकनीक की सुविधा ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है.

डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता दिमाग को बना रही है कमजोर 
याद रखने की प्रक्रिया दो चरणों पर आधारित होती है. पहले मस्तिष्क किसी चीज को दर्ज करता है, फिर उसे दोबारा स्मरण करता है. डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित होती है. लोग अब छोटी-छोटी बातें भूलने लगे हैं और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन हो गया है. इससे मानसिक थकान बढ़ती है और काम में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है.

डिजिटल डिमेंशिया का दिया नाम 
विशेषज्ञ इसे डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं. यह केवल याददाश्त पर ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और भावनाओं पर भी असर डालता है. लगातार फोन और कम्प्यूटर पर निर्भर रहने से व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, उदासी और संतोष की कमी महसूस करने लगता है. बातचीत में बाधा आती है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक. कई बार व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि जानकारी या स्मरण की कमी उसे असहज महसूस कराती है.

दिमाग को ऐसे करें तेज 
इस समस्या से बचने के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी है. डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित करना, अनुपयोगी एप्स हटाना, फोन से दूरी बनाना और समय-समय पर स्क्रीन ब्रेक लेना मददगार हो सकता है. इसके अलावा, किताबें पढ़ना और कुछ नया सीखना मस्तिष्क को सक्रिय रखने में मदद करता है. पहेलियां, शतरंज, ब्रेन टीजर और पजल खेलना भी दिमाग को व्यस्त और स्वस्थ बनाए रखने का अच्छा तरीका है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

health tipslifestyle

