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क्या डूम स्क्रॉलिंग है? इससे मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ता है असर!

कई बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई बुरी खबर नजर आती हैं, इसके बाद दिमाग वहीं चला जाता है. इसे ही डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 16, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:51 PM IST
क्या डूम स्क्रॉलिंग है? इससे मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ता है असर!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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