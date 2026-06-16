सोशल मीडिया पर कई बार स्क्रॉल करते-करते कुछ ज्यादा बुरी खबरे आ जाती है. नकारात्मक, डराने और स्ट्रेस वाली खबरों से मूड खराब हो जाता है. इस कंडीशन को डूम स्क्रोलिंग कहते हैं. डूम स्क्रोलिंग एक्सीडेंट, बीमारियों या किसी घटना से जुड़ी होती है. ऐसे में इंसान की स्ट्रेस और टेंशन बढ़ जाता है.
आज के समय में यंग लोगों में डूम स्क्रोलिंग ज्यादा देखने को मिल रही हैं. डूम स्क्रोलिंग की वजह से मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. आइए जानते हैं डूम स्क्रोलिंग क्या है.
लगातार सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट देखने से इंसान को लग सकता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है काफी बुरा हो रहा है.ऐसे में परिवार और खुद को लेकर चिंता, बेचैनी और मानसिक तनाव काफी बढ़ जाता है. जिससे हमारे मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है.
अधिकतर लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. रात को सोते समय नेगेटिव पोस्ट या वीडियो देखने से लंबे समय तक दिमाग पर असर पड़ सकता है. रात को सोते समय दिमाग में भी यही ख्याल आता है. इस दौरान दिमाग एक्टिव रहता है जिस वजह से नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है.
बार-बार फोन चेक करने की आदत और लगातार नई चीजों को देखने से दिमाग डिस्ट्रेक्ट होता है. इससे ऑफिस जाने वाले लोगों के काम और बच्चों की पढ़ाई के दौरान फोकस की कमी देखने को मिलती है.
डूम स्क्रॉलिंग की वजह से इंसान में चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान और उदासी की समस्या हो सकती है. सोशल मीडिया पर लगातार नकारात्मक पोस्ट देखने से इंसान के इमोशन पर असर पड़ता है.
घंटों स्क्रीन देखने से दिमाग थका हुआ महसूस करता है. कई लोगों को डूम स्क्रॉलिंग की वजह से मानसिक थकान, सिरदर्द की समस्या हो सकती है.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें
सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले फोन को दूर रख दें
सही और ट्रस्टेट सोर्स की खबरों पर भरोसा करना चाहिए.
नेगेटिव खबरों को कम बल्कि पॉजिटिव और मोटिवेशनल कंटेंट को ज्यादा देखना चाहिए.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.