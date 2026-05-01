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Hindi Newsलाइफस्टाइलदिनभर रील्स देखने से ब्रेन हो रहा बीमार, डोपामाइन डिटॉक्स सुधार सकता है मेंटल हेल्थ

दिनभर रील्स देखने से ब्रेन हो रहा बीमार, 'डोपामाइन डिटॉक्स' सुधार सकता है मेंटल हेल्थ

आज के समय में सोशल मीडिया लोगों के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है. खाली समय तो छोड़ों, बिजी होने पर भी लोग अपने फोन पर बिजी रहते हैं. जैसे ही टाइम मिलता है फोन पर रील स्क्रॉल करने लगते हैं. इस वजह से काम या पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत आती है. स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं क्या है डोपामाइन 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 01, 2026, 06:30 AM IST
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दिनभर रील्स देखने से ब्रेन हो रहा बीमार, 'डोपामाइन डिटॉक्स' सुधार सकता है मेंटल हेल्थ

आज के समय में अधिकतर लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं. खाली समय मिलते ही तुरंत मोबाइल फोन उठा लेते हैं. लोग घंटों रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं. कई बार रील्स देखते-देखते समय का पता ही नहीं चलता है. घंटों रील देखने या फिर ऑनलाइन गेम खेलने से दिमाग स्टिमुलेशन का आदि हो जाता है. ऐसे में लोगों का काम और पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाता है. स्क्रीन टाइम की लत बचने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है. 

क्या होता है डोपामाइन 

डोपामाइन डिटॉक्स में इंसान को कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनानी होती है जो उसे तुरंत खुशी देती है. इसका मतलब दिमाग को रीसेट करना होता है. ताकि दिमाग फिर से सामान्य और नॉर्मल काम कर सकें. डोपामाइन डिटॉक्स का मतबल बहुत ज्यादा और गैरजरूरी उत्तेजना को कम करना है. डोपामाइन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है और ना ही खत्म करना चाहिए यह शरीर के लिए बेहद जरूरी है. 

डोपामाइन ट्रिगर्स को कैसे पहचाने 

डोपामाइन ट्रिगर्स वो चीजे होती है जिसे हमें तुरंत खुशी मिलती है. लेकिन लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती हैं. इंसान अपनी आदतों को देखकर डोपामाइन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं. अगर आपकी कोई आदत आपको कंट्रोल कर रही है तो वह डोपामाइन ट्रिगर हो सकता है. जैसे बिना सोचे समझे बार-बार कोई काम करना उसके बाद पछताना समय बर्बाद करना और खुद पर कंट्रोल ना रहना. 

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डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें 

डोपामाइन डिटॉक्स करना मुश्किल नहीं है. इसकी शुरुआत धीरे-धीरे करें. 

2 से 4 घंटे तक मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. आप चाहरें तो हफ्ते में एक दिन नो स्क्रीन डे रख सकते हैं. 

बार-बार नोटिफेकेशन चेक करने से बचें. जरूरत ना होतो फोन साइलेंट मोड पर रख दें. कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से दूरी बनाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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