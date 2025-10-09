Advertisement
Dry Towel Trick: क्या है 'सूखा तौलिया ट्रिक', जिससे तुरंत सुखा सकते हैं गीले कपड़े? तेजी से फेमस हो रहा ये ‘Towel Hack’

What is dry towel trick: सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, जिसमें गीले कपड़े सुखाना हर किसी के लिए बड़ा चैलेंज होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'सूखा तौलिया ट्रिक' से आप कुछ ही सेकंड में गीले कपड़े सुखा सकते हैं?

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:45 PM IST
Trick to dry wet clothes in winter: हर साल जैसे ही नवंबर आता है, सभी लोगों के घरों में एक सामान्य समस्या शुरू हो जाती है. यह समस्या होती है कपड़े सुखाने में लगने वाला लंबा समय. चूंकि नवंबर से ठंड की औपचारिक शुरुआत हो जाती है, जिस दौरान ठंडी हवाएं चलती हैं, हवा में नमी रहती है और धूप कम दिखती है. इसके चलते लोग घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक गीले कपड़ों से जूझते रहते हैं.

खासकर अगर बरसात का सर्द मौसम हो तो कपड़ों को बाहर सुखाना लगभग असंभव हो जाता है. लोग अक्सर कपड़ों को घर के अंदर टांग देते हैं, जिससे कमरों में नमी और बदबू बढ़ जाती है.यह न सिर्फ असुविधाजनक होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है.

सर्दियों में गीले कपड़े कैसे सुखाएं?

ऐसे समय में ब्रिटेन के घरेलू विशेषज्ञों ने एक आसान और चौंकाने वाला उपाय सुझाया है. डेली मिरर यूके के रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्टों का कहना है कि कपड़े धोते समय आप वॉशिंग मशीन में एक सूखा तौलिया डालिए. यह सूखा तौलिया कपड़ों में मौजूद अतिरिक्त पानी सोख लेता है.

एक्सपर्ट कहते हैं कि जब वॉशिंग मशीन स्पिन साइकिल पर चलती है, तो वह तौलिया स्पंज की तरह नमी को अपने अंदर खींच लेता है. इससे कपड़े बाहर निकालते समय पहले से काफी कम गीले रहते हैं.

कैसे काम करती है ये ट्रिक? 

आम तौर पर वॉशिंग मशीन का 'स्पिन साइकिल' कपड़ों से पानी निकालने का अंतिम चरण होता है. मशीन का ड्रम तेज़ गति से घूमता है, जिससे कपड़ों में मौजूद पानी बाहर निकल जाता है. अब अगर उसी समय एक सूखा तौलिया साथ डाल दिया जाए, तो वह अतिरिक्त नमी को तुरंत सोख लेता है. ऐसा करने से कपड़े लगभग 50% कम समय में सूख सकते हैं.

एक्सपर्टों का कहना है कि यह तरीका केवल वॉशिंग मशीन तक सीमित नहीं है. अगर आप टम्बल ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी एक सूखा तौलिया डालना कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करता है. ड्रायर के अंदर तौलिया एक नमी खींचने वाले स्पंज की तरह काम करता है.

वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद क्या करें?

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह तरीका न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि बिजली की खपत भी घटाता है. इसकी वजह ये है कि कपड़े जल्दी सूखने से ड्रायर या हीटर की जरूरत कम पड़ती है. इससे पर्यावरण और बिजली बिल दोनों का फायदा होता है.

वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने के बाद उन्हें हल्का झटका देकर रस्सी पर फैला दें, जिससे हवा चारों ओर से लगे और झुर्रियां भी न पड़ें. कपड़ों को ज्यादा भीड़ में न टांगें, बल्कि थोड़ा-थोड़ा दूरी बनाकर रखें ताकि हवा ठीक से घूम सके.

ब्रिटेन में तेजी से लोकप्रिय हो रही ट्रिक

कुल मिलाकर, यह 'सूखा तौलिया ट्रिक' न सिर्फ सर्दियों में कपड़े सुखाने की मुश्किल को आसान बनाती है, बल्कि यह एक कम खर्चीला, सरल और असरदार घरेलू उपाय है. ब्रिटेन में यह ट्रिक अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है और शायद जल्द ही दुनिया भर के घरों में यह 'लॉन्ड्री हैक' अपनाया जाने लगेगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

