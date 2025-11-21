Advertisement
What Is Egg Freezing: क्या है एग फ्रीजिंग, जिसे कराने की सलाह राम चरण की पत्नी ने भी दी, इस प्रोसस में कुल कितना खर्चा आता है?

What Is Egg Freezing: देश में एग फ्रीजिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. मैरिड और अनमैरिड दोनों महिलाएं इस प्रोसेस के जरिए मां बन सकती हैं. हाल में साउथ स्टार राम चरण की पत्नी उपासना ने एग फ्रीजिंग को लेकर अपनी राय दी थी. अब सवाल ये है कि आखिर एग फ्रीजिंग है क्या? इसमें कितना खर्चा आता है? किन लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है? हम आपके इन्हीं जरूरी सवालों का जवाब लेकर हाजिर हुए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:09 AM IST
What Is Egg Freezing
What Is Egg Freezing

What Is Egg Freezing: इस वक्त साउथ स्टार राम चरण की पत्नी उपासना चर्चा में है. वजह है उनका एक बयान, जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया गया. उपासना कामिनेनी प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही जुड़वां बच्चों को जन्म देंगी. हाल में वो IIT हैदराबाद गई थीं, जहां उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया. उन्हें ट्रोल किया गया. बाद में खुद उपासना ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी. हुआ ये कि उन्होंने यंग लड़कियों को अपनी परिस्थिति के अनुसार एग फ्रीज करने की सलाह दी. इसे उनका सबसे बड़ा इंश्योरेंस बताया. जब उस पर बवाल मचा तो उन्होंने आलोचकों की बोलदी बंद कर दी. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, 'क्या एक औरत के लिए समाज के दबाव में आए बिना लव मैरिज करना गलत है? सही साथी का इंतजार करना गलत है? परिस्थितियों के आधार पर ये तय करना गलत है कि वो कब बच्चा पैदा करे? अपने लक्ष्य और करियर पर ध्यान देना गलत है? वो सिर्फ शादी या जल्दी बच्चे पैदा करने के बारे में सोचे?'

जिस एग फ्रीजिंग के बारे में उपासना ने अपनी राय दी है, आखिर वो क्या बला है, आइए आज इसकी के बारे में जानेंगे...इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर एग फ्रीजिंग का चलन क्यों बढ़ा और इसकी आज इतनी चर्चा क्यों हो रही है.

एग फ्रीजिंग की चर्चा क्यों?

दरअसल, एक महिला के लिए करियर और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, खासकर जब बात मां बनने की आती है. कई महिलाएं प्रेग्नेंसी की वजह से काम से लंबा ब्रेक लेती हैं, जिससे उनका करियर रुक जाता है. ऐसे में आजकल कई वर्किंग महिलाएं और सेलिब्रिटीज एग फ्रीजिंग का विकल्प चुन रही हैं, ताकि वे बिना करियर रोके फ्यूचर में मां बन सकें. प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर और मोना सिंह जैसी कई एक्ट्रेसेस अपने एग फ्रीज करवा चुकी हैं.

एग फ्रीजिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह महिलाओं को अपनी मर्जी से सही समय पर मां बनने की आजादी देता है. यह तकनीक सुरक्षित है और मेडिकल सुपरविजन में की जाती है. आइए जानते हैं...

1986 में पहली बार सफल हुई थी ये तकनीक

ये तकनीक 1986 में पहली बार सफल हुई थी, जब एक महिला फ्रीज किए हुए एग से मां बनी थी. मिस वर्ल्ड रह चुकी डायना हेडन भी इसी तकनीक से दो बार मां बनीं हैं. साल 2016 में उन्हें बेटी हुई थी फिर 2018 में उन्होंने जुड़वा बच्चों, एक लड़के और लड़की को जन्म दिया.

आखिर क्या है एग फ्रीजिंग?

एग फ्रीजिंग एक ऐसी प्रोसेस है, जिसमें महिला अपने फ्यूचर के लिए अपनी प्रजनन क्षमता (fertility) सुरक्षित रख सकती है. इसे मेडिकल भाषा में ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं. हर लड़की की ओवरी में बहुत सारे छोटे-छोटे अविकसित एग (अंडे) होते हैं. एग फ्रीजिंग प्रोसेस के जरिए डॉक्टर इन एग को विकसित करने के लिए 10–12 दिनों तक हार्मोन वाले इंजेक्शन देते हैं. जब एग पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, तो एक छोटी सी प्रक्रिया (सर्जरी) करके उन्हें बाहर निकाला जाता है. फिर इन एग्स को फिर बहुत कम तापमान पर फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि वे सालों तक सुरक्षित रहें. जब महिला मां बनना चाहे, तो इन फ्रीज किए हुए एग्स को लैब में स्पर्म के साथ मिलाकर भ्रूण (एंब्रियो) बना लिया जाता है. बाद में इस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डालकर प्रेग्नेंसी करवाई जाती है. हर महिला पूरी जिंदगी में लगभग 400–500 एग ही विकसित कर सकती है.

अगर महिला खुद प्रेगनेंट नहीं होना चाहती तो वो सरोगेसी की मदद लेती है, जिसमें सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देती है. मतलब ये कि दूसरी महिला के पेट से आपका बच्चा हो सकता है. एग फ्रीजिंग के लिए महिला को शुरुआत में करीब 6 से 7 दिन तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं. फिर हेल्दी एग को निकलाकर लैब में तब तक सेफ रखा जाता है, जब तक उसे केनेडियन फर्टिलिटी और एंड्रोलॉजी सोसायटी ने 2014 में एग फ्रीजिंग को अधिक उम्र में मां बनने का सपना पूरा करने का कारगर तरीका बताया था.

एग फ्रीजिंग काम कैसे करती है?

अब सवाल है कि आखिर एग फ्रीजिंग कैसे काम करती है. तो जान लीजिए कि इसमें 14 दिन तक लग सकते हैं.पहले दिन शुरुआती कंसल्टेशन में निकलती है. दूसरे दिन ब्लड टेस्ट और कंप्लीट हेल्थ स्क्रीनिंग होती है.फिर तीसरे दिन सेकेंड कंसल्टेशन होता है. चौथे से 10वें दिन तक ओवेरियन स्टिमुलेशन और मॉनिटरिंग होती है. 11 से 13 दिन के बीच एग रिलीज करने के लिए कई इंजेक्शन लगते हैं. 14वें दिन एग रिट्रीवल की प्रोसेस होती है. इसके बाद सेलेक्टेड एग को फ्रीज करने करने के साथ ही फ्रोजन एग की मॉनिटरिंग होती है.

एग फ्रीज करने की सही उम्र कितनी होती है?

एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एग फ्रीज करने की सही उम्र 32-36 साल के बीच होती है. इस उम्र के दरमियान एग फ्रीज करवाना सही माना जाता है. 40 की उम्र तक में भी यह संभव है. एक आंकड़े ये भई है कि एक IVF लैब में ये अंडे कम-से-कम पांच साल तक सुरक्षित रह सकते हैं.

तेजी से बढ़ा ट्रेंड

1990 से इसे फॉलो किया जाता रहा है. अब ये ट्रेंड काफी बढ़ चुका है. 2021 में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि साल 2020 में एग फ्रीजिंग के मामलों में 25% की बढ़त हुई. दिल्ली के एक IVF सेंटर के मुताबिक, कोविड से पहले महीने में औसतन 2 महिलाएं एग फ्रीजिंग के लिए आती थीं. अब 7-8 आ जाती हैं. बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशन से जुड़ी कई लड़कियां ऐसा करवा रही हैं. ये सर्वे भारत के फर्टिलिटी क्लिनिक्स में किया गया था.

किन महिलाओं के लिए बेहतर विकल्प है एग फ्रीजिंग?

एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए बढ़िया विकल्प है, जो कुछ समस्याओं से जूझ रही हैं, जैसे अगर किसी महिला को ऑर्गन में कैंसर हुआ है और वे कीमोथेरेपी करा रही हैं तो इसका असर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर भी पड़ता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स इन महिलाओं को एग फ्रीज करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है और उनकी ओवरी में एग नहीं बनते, वो अपनेबचे हुए हेल्दी एग को सेफ कर सकती हैं. जिन महिलाओं को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (PCOD) की दिक्कत है उनके लिए भी एग फ्रीजिंग एक बढ़िया विकल्प माना जाता है.

अगर ये समस्याएं हैं तो एग फ्रीजिंग कराना बढ़िया विकल्प

जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम है या कोई फैमिली प्लानिंग लेट करना चाहता है तो वो एग फ्रीजिंग करा सकता है. जो महिला सिंगल वुमेन बनना चाहती हैं उनके लिए यह बढ़िया विकल्प है. जिन महिलाओं को जल्दी मोनोपोज की समस्या होती है वो इसे करवा सकती हैं.

क्या दर्दनाक प्रोसस है एग फ्रीजिंग?

एग फ्रीजिंग को लेकर कई महिलाओं के मन में सवाल होता है कि ये कहीं दर्दनाक प्रोसेस तो नहीं? तो इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं क ये दर्दनाक तो नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है. यह आपको अनकम्फर्टेबल जरूर हो सकती है. प्रोसेस के तुरंत बाद कुछ ऐंठन, खराश या दर्द महसूस होना आम बात है. इस प्रोसेस से पैदा हुए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती.

एग फ्रीजिंग में कितना खर्चा आता है?

सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरी प्रोसेस में खर्चा कितना होता है. तो जान लीजिए कि इसमें आपका 1.5 लाख तक खर्चा आ सकता है, ये रकम उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो क्लिनिक और लोकेशन पर डिपेंड करता है. खास बात ये है कि भारत में करीब 11 फीसदी एमएनसी कंपनियां इसे मेडिकल कवर में भी शामिल कर रही हैं.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

