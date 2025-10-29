Advertisement
trendingNow12979964
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Fever Dreams: बीमारी होने पर क्यों आते हैं अजीब और डरावने सपने, जानें क्या होते हैं फीवर ड्रीम्स

Weird dreams during fever: आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं तब नींद में ज्यादा सपने आते हैं और ये सपने सामान्य से ज्यादा विचित्र, अजीब, अनोखे, इमोशनल और काफी डरावने होते हैं. क्या आपने कभी सोचा कि बीमार होने पर ये डरावने सपने क्यों आते हैं, चलिए हम बताते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fever Dreams: बीमारी होने पर क्यों आते हैं अजीब और डरावने सपने, जानें क्या होते हैं फीवर ड्रीम्स

Fever Dreams: बीमार पड़ने पर ना सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारी डेली लाइफ पूरी तरह बिगड़ जाती है. इस दौरान अलग अलग तरह के फ्लू हो जाते हैं, जैसे, बुखार, खांसी, जुकाम और बदन दर्द आम बात है. इसके अलावा बेचैनी के कारण नींद भी नहीं आती है. मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है. अगर आप जैसे तैसे सो जाएं तो गंदे और डरावने सपने आने लगते हैं. इन्हीं सपनों को फीवर ड्रीम्स कहते हैं. ये काफी इमोशनल या डरावने होते हैं जिससे नींद खुलने पर थोड़ी उलझन या समझने में देरी होती है, लेकिन सवाल ये है कि बीमार होने पर ये डरावने सपने क्यों आते हैं, चलिए समझते हैं.

क्या होता है फीवर ड्रीम?
बीमार होने पर अजीब और डरावने सपने क्यों आते हैं इस सवाल का जवाब शरीर में होने वाले बदलावों में छुपा है. जानकारी के अनुसार बुखार होने पर शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे ब्रेन की गतिविधि भी बदलने लगती है. यही कारण है कि बीमारी में सामान्य से ज्यादा विचित्र सपने क्यों आते हैं. जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब फीवर ड्रीम बढ़ जाते हैं. जानकारी के अनुसार REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आमतौर पर सबसे सच्चे सपने आते हैं. एक स्टडी के अनुसार, 94 प्रतिशत लोगों ने फीवर ड्रीम्स का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उनका ड्रीम नेगेटिव था. इससे ये बात तो निकलकर आती है कि बुखार के दौरान या जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो माइंड इमोशन और मेमोरी को अलग तरह से प्रोसेस करता है. इसका असर ये होता है कि नींद में आने वाले सपने अजीब और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं.
यह भी पढ़ें: Human Body Identification: सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, शरीर के इस अंग पर भी बने होते हैं यूनिक पैटर्न

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों होते हैं ये सपने इतने विचित्र?
दरअसल, जब ब्रेन हीट हो जाता है तब उसके सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही इनबैलेंस रहता है, ऐसे में फीवर इसको और असंतुलित कर देता है. इसका असर ये होता है कि कुछ लोगों को इतने डरावने सीन दिखाई देते हैं, जैसे बड़े अजीब जानवर, हिलती हुई दीवार और बड़े कीड़े. ये सभी फीवर ड्रीम्स के कॉमन लक्षण है.
यह भी पढ़ें: Viral Video: ये है दुनिया का सबसे सस्ता होटल! सिर्फ 20 रुपये में ठहरने की सुविधा

 

फीवर ड्रीम्स को कैसे रोके
यूं तो फीवर ड्रीम्स को पूरी तरह कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स से आप उसे कम कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले जरूरत के हिसाब से पानी पिएं और टेस्टी खाना खाएं. इसी के साथ जहां आप सोते हैं वो बेड आरामदायक होना चाहिए. साने से पहले गहरी सांस लें और डॉक्टर से बुखार कम करने की दवाई जरूर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Nightmaresfever dreamslifestyle

Trending news

ट्रंप जापान में कर रहे थे डील, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप जापान में कर रहे थे डील, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही