Fever Dreams: बीमारी होने पर क्यों आते हैं अजीब और डरावने सपने, जानें क्या होते हैं फीवर ड्रीम्स

Fever Dreams: बीमार पड़ने पर ना सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारी डेली लाइफ पूरी तरह बिगड़ जाती है. इस दौरान अलग अलग तरह के फ्लू हो जाते हैं, जैसे, बुखार, खांसी, जुकाम और बदन दर्द आम बात है. इसके अलावा बेचैनी के कारण नींद भी नहीं आती है. मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है. अगर आप जैसे तैसे सो जाएं तो गंदे और डरावने सपने आने लगते हैं. इन्हीं सपनों को फीवर ड्रीम्स कहते हैं. ये काफी इमोशनल या डरावने होते हैं जिससे नींद खुलने पर थोड़ी उलझन या समझने में देरी होती है, लेकिन सवाल ये है कि बीमार होने पर ये डरावने सपने क्यों आते हैं, चलिए समझते हैं.

क्या होता है फीवर ड्रीम?

बीमार होने पर अजीब और डरावने सपने क्यों आते हैं इस सवाल का जवाब शरीर में होने वाले बदलावों में छुपा है. जानकारी के अनुसार बुखार होने पर शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे ब्रेन की गतिविधि भी बदलने लगती है. यही कारण है कि बीमारी में सामान्य से ज्यादा विचित्र सपने क्यों आते हैं. जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब फीवर ड्रीम बढ़ जाते हैं. जानकारी के अनुसार REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आमतौर पर सबसे सच्चे सपने आते हैं. एक स्टडी के अनुसार, 94 प्रतिशत लोगों ने फीवर ड्रीम्स का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उनका ड्रीम नेगेटिव था. इससे ये बात तो निकलकर आती है कि बुखार के दौरान या जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो माइंड इमोशन और मेमोरी को अलग तरह से प्रोसेस करता है. इसका असर ये होता है कि नींद में आने वाले सपने अजीब और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Human Body Identification: सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, शरीर के इस अंग पर भी बने होते हैं यूनिक पैटर्न

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों होते हैं ये सपने इतने विचित्र?

दरअसल, जब ब्रेन हीट हो जाता है तब उसके सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही इनबैलेंस रहता है, ऐसे में फीवर इसको और असंतुलित कर देता है. इसका असर ये होता है कि कुछ लोगों को इतने डरावने सीन दिखाई देते हैं, जैसे बड़े अजीब जानवर, हिलती हुई दीवार और बड़े कीड़े. ये सभी फीवर ड्रीम्स के कॉमन लक्षण है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: ये है दुनिया का सबसे सस्ता होटल! सिर्फ 20 रुपये में ठहरने की सुविधा

फीवर ड्रीम्स को कैसे रोके

यूं तो फीवर ड्रीम्स को पूरी तरह कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स से आप उसे कम कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले जरूरत के हिसाब से पानी पिएं और टेस्टी खाना खाएं. इसी के साथ जहां आप सोते हैं वो बेड आरामदायक होना चाहिए. साने से पहले गहरी सांस लें और डॉक्टर से बुखार कम करने की दवाई जरूर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.