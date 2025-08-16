Gen Z का नया रिलेशनशिप टर्म Banksying क्या है? जो ब्रेकअप से ज्यादा तोड़ता है दिल

What is Banksying: रिलेशनशिप्स की दुनिया में हर दिन नए-नए ट्रेंड्स और टर्म्स सामने आते रहते हैं. घोस्टिंग, ब्रेडक्रंबिंग और गैसलाइटिंग जैसे शब्दों के बाद अब Gen Z के बीच एक नया टर्म तेजी से पॉपुलर हो रहा है “बैंक्सिंग”. ये ब्रेकअप का ऐसा तरीका है, जो सामने वाले का दिल और भी गहराई से तोड़ देता है. आप या आपका कोई करीबी इसका शिकार न हो, इसके लिए जरूरी है कि आप इस टर्म को अच्छी तरह जान लें.

Banksying क्या है?

“Banksying” का नाम मशहूर ब्रिटिश स्ट्रीट आर्टिस्ट Banksy से लिया गया है. Banksy अपने आर्ट को अचानक सार्वजनिक रूप से बर्बाद करने के लिए भी जाने जाते हैं. इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा यह रिलेशनशिप टर्म बताता है कि जब कोई पार्टनर अचानक, बेहद ड्रामेटिक तरीके से और बिना क्लोजर दिए रिश्ता खत्म कर देता है, तो उसे “बैंक्सिंग” कहा जाता है.

कैसे होता है यह ब्रेकअप?

बैंक्सिंग में पार्टनर कुछ ऐसी हरकतें करता है, जैसे:-

1. अचानक हर तरह का कॉन्टैक्ट खत्म कर देता है.

2. सोशल मीडिया से सारे फोटोज, मैसेज और मेमोरीज डिलीट कर देता है.

3. कुछ लोग तो पब्लिकली या ओवरड्रामैटिक तरीके से ब्रेकअप कर लेते हैं, जिससे दूसरा शख्स शॉक में आ जाता है.

4. ये तरीका सामने वाले को सिर्फ रिलेशनशिप से बाहर नहीं करता, बल्कि उसके जज्बात और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी चोट पहुंचाता है.



क्यों Gen Z में बढ़ रहा है ये ट्रेंड?

1. सोशल मीडिया का असर: डिजिटल एज में रिलेशनशिप और ब्रेकअप दोनों ऑनलाइन दिखते हैं. लोग चाहते हैं कि उनका ब्रेकअप भी दूसरों को पता चले, जिससे वो Banksying जैसा ड्रामैटिक तरीका चुनते हैं.

2. इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग: Gen Z तुरंत फैसले लेना पसंद करती है. उन्हें लंबे-चौड़े क्लोजर और बातचीत से गुजरना झंझट लगता है.

3. ड्रामा और अटेंशन: कई बार लोग अपने ब्रेकअप को खास और यादगार दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो इसे एक स्टेटमेंट की तरह पेश करते हैं.



क्यों ज्यादा तोड़ता है दिल?

1. इसमें कोई बातचीत या वजह समझाने का मौका नहीं मिलता.

2. अचानक सब कुछ खत्म हो जाने से दूसरा इंसान कन्फ्यूजन और इमोशनल शॉक में चला जाता है.

3. रिलेशनशिप की यादों को मिटा देने का ये तरीका गहरे घाव छोड़ सकता है.

इन बातों को समझें

“Banksying” जेन जी का नया रिलेशनशिप टर्म है, जो बताता है कि ब्रेकअप सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि उसे नाटकीय और तकलीफदेह तरीके से खत्म करना है. यह ट्रेंड भले ही मॉडर्न लग रहा हो, लेकिन इसका असर बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि दिल टूटना और भी ज्यादा गहरा और दर्दनाक हो जाता है.