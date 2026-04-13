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Hindi Newsलाइफस्टाइलकहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है घोस्टलाइटिंग वाला टॉर्चर? रिश्ते में इन 4 बदलाव के आते ही तुरंत हो जाए अलर्ट

कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है 'घोस्टलाइटिंग' वाला टॉर्चर? रिश्ते में इन 4 बदलाव के आते ही तुरंत हो जाए अलर्ट

What Is Ghostlighting: आजकल के रिश्ते काफी ज्यादा अलग हो गए हैं.  काफी सारी गलतफहमियों की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है. आज 'घोस्टलाइटिंग' वाला टॉर्चर काफी ज्यादा चल रहा है. लोग इसकी पहचान कर नहीं पाते हैं. रिश्ते में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:33 AM IST
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कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है 'घोस्टलाइटिंग' वाला टॉर्चर? रिश्ते में इन 4 बदलाव के आते ही तुरंत हो जाए अलर्ट

What Is Ghostlighting:  आजकल के रिश्ते काफी ज्यादा अलग हो गए हैं. काफी सारी गलतफहमियों की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है. डेटिंग का तरीका भी काफी ज्यादा अलग हो गया है. आज के दौर में रिश्ते जितनी तेजी से टूट रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है आखिर वजह क्या हो जाती है, जिस वजह से ये देखने को मिलता है. कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं. आजकल एक अजीब का  ट्रेंड रिश्ते में देखने को मिल रहा है, जिसमें अचानक से रिश्ता टूट जाता है और फिर जुड़ने लगता है ये समझ में नहीं होता है आखिर ये चल क्या रहा है. 
 

कई बार रिश्ते में ऐसी कई सारी चीजें होने लगती है, जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं. कई बार लोग ऐसे व्यवहार का सामना करते हैं, जिसको वो खुद ही नहीं जान पाते हैं. आज आपको  'घोस्टलाइटिंग' वाले टॉर्चर के बारे में बताते हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान है अगर आपके साथ में ये हो जाता है तो कुछ बदलाव साथी में देखने को मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं.
 

क्या है घोस्टलाइटिंग?

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अगर आपको घोस्टलाइटिंग के बारे में नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं इसका मतलब ये है कि आपका साथी बिना कुछ बताएं रिश्ते से अपने आप गायब हो जाएगा और भी कुछ समय बाद दोबारा हो जाएगा और फिर ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो इसे ही हम घोस्टलाइटिंग कहते हैं.
 

घोस्टलाइटिंग के संकेत
 

1. गलतियां निकालना

अगर आपका साथी बात-बात पर बिना किसी वजह आपकी गलतियों को निकालते हैं, तो आप घोस्टलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं. आपको बिना कुछ सोचे उस रिश्ते से खुद बाहर निकाल जाना चाहिए.
 

2. माफी मांगना

अगर जहां गलती भी नहीं है लेकिन आप भी मांफी मांग रहे हैं, तो ये बेहद ही गलत चीजें हैं. इसको आपको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए. अगर आप भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, तो समझ लें आप घोस्टलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं. 
 

3. गायब होकर वापस

अगर आपका साथी अचानक से गायब होकर वापस आ रहा है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये घोस्टलाइटिंग हो सकती हैं. अचानक से आकर ऐसे बिहेव करता है, जैसे सब ठीक है कुछ कभी हुआ ही नहीं. 
 

4. लड़ाई करना

अगर आपके रिश्ते में छोटी-छोटी बात पर बड़ी लड़ाई हो जाती है और कई महीनों तक बात नहीं होती है, तो ऐसे रिश्ते से आप बाहर हो जाएं. यही आपके लिए अच्छा होगा. 
 

(ये भी पढ़ें:  अपनी सास की फेवरेट बहू बनने के लिए आपमें जरूर होनी चाहिए ये 5 खूबियां)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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