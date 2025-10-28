Advertisement
क्या होता है Hobosexuality? आखिर महानगरों में तेजी से क्यों बढ़ रहा ये वेस्टर्न कल्चर का ट्रेंड

What Is Hobosexuality: पिछले कुछ सालों से महानगरों में पश्चिमी ट्रेंड खूब देखने को मिल रहे हैं. इन्हीं में से एक है होबोसेक्सुअलिटी (Hobosexuality). इस ट्रेंड के बढ़ने का मुख्य कारण महानगरों में बढ़ती घर की कीमतें और अकेलापन हैं. चलिए आसान भाषा में होबोसेक्सुअलिटी को समझते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:08 PM IST
Hobosexuality: पिछले कुछ सालों से भारतीय समाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. खासतौर से महानगरों में पश्चिमी ट्रेंड खूब देखने को मिल रहा है. इसी में से एक है होबोसेक्सुअलिटी, जो अब महानगरों में देखने को मिल रहा है. इस ट्रेंड के बढ़ने का मुख्य कारण महानगरों में बढ़ती घर की कीमतें हैं.

प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी
यह बात समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि महानगरों में लगातार जमीन या मकान की कीमतें बढ़ रही हैं. एक आम आदमी के लिए मकान बनाना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है. महानगरों में प्रॉपर्टी के दाम अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है जिसका सीधा असर रेंट पर पड़ता है. जब प्रॉपर्टी महंगी होगी तो रेंट भी महंगा होगा.
क्यों बढ़ रहा ये ट्रेंड?
अगर महंगी होती प्रॉपर्टी को को शहरों में बढ़ते अकेलेपन से जोड़ दें तो होबोसेक्सुअलिटी जैसी चीजों के लिए माहौल मिल जाता है. जी हां, होबोसेक्सुअलिटी ट्रेंड के पीछे अकेलापन और बढ़ता किराया दोनों जिम्मेदार हैं. भले ही कोई इस सच्चाई को खुलेआम ना स्वीकार करे, लेकिन ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग प्यार के लिए कम और रहने की जगह के लिए ज्यादा रिश्तो में आ रहे हैं. यानी लोगों को प्यार के बहाने रहने की जगह चाहिए. ये रिश्ता आर्थिक और भावनात्मक का मिश्रण होता है. इस रिश्ते में लोग बदले में अपने पार्टनर को कुछ खास दिए बिना आर्थिक और इमोशनल रूप से अपने पार्टनर पर निर्भर रहते हैं.

होबोसेक्सुअलिटी (Hobosexuality) क्या है?

ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई शख्स घर या वित्तीय सहारे के लिए किसी रोमांटिक रिश्ते में आता है. इस रिश्ते में इंसान प्यार की आड़ में अपने पार्टनर के घर पर पूरे अधिकार से रह रहा होता है या उसका घर शेयर करता है. इसके अलावा कई बार वित्तीय मदद भी लेता है. होबोसेक्सुअलिटी जैसे रिश्तों को हल्के में लेना सही नहीं होगा, ये भारत के बड़े शहरों में चुपचाप और तेजी से अपने पैर पसार रहा है. इसके लिए आसमान छूता रूम का किराया और कुछ कंजूस लोग मेन कारण हैं. अकेलापन इसको और भी प्रभावी और अट्रैक्टिव बना देता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

